Expertisecentrum Leefstijlgeneeskunde Kinderen EASO geaccrediteerd

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis zit één van de landelijke expertisecentra voor kinderen met overgewicht. Sinds 1 mei is dit Experticecentrum Leefstijlgeneeskunde Kinderen ook door de European Association for the Study of Obesity erkend als Europees expertisecentrum voor obesitas bij kinderen. Het JBZ is het eerste algemene ziekenhuis in Nederland die deze accreditatie ontvangt. De accreditatie geldt voor een periode van drie jaar en is een erkenning van de expertise die de afgelopen jaren is opgebouwd.

Kinderarts-endocrinoloog, oprichter van het Expertisecentrum Leefstijlgeneeskunde Kinderen en bijzonder hoogleraar Jeugd, Voeding en Gezondheid aan de Universiteit Maastricht, Edgar van Mil: “In mijn werk heb ik te maken met kinderen en adolescenten die lijden aan ernstig overgewicht en de gevolgen daarvan. Het is daarom belangrijk om het onderwerp obesitas bij kinderen serieus te nemen en op zoek te gaan naar duurzame oplossingen. In het Expertisecentrum Leefstijlgeneeskunde Kinderen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis zien we kinderen met ernstig overgewicht uit het hele land. Samen met de kinderen en ouders proberen we de factoren die het overgewicht veroorzaken en in stand houden, te doorgronden. Hieruit volgt een behandel- en begeleidingsadvies dat we samen opstellen. En als we één ding geleerd hebben, is het dat overgewicht een zeer complex en lastig te behandelen aandoening is. Ouders hebben vaak hulp nodig vanuit diverse invalshoeken om de noodzakelijke gedragsverandering vast te houden en succesvol te zijn. Doordat we samenwerken met verschillende experts uit ons netwerk van professionals in de regio kunnen wij kinderen en hun omgeving zorg op maat geven.”

Wat is EASO

De European Association for the Study of Obesity is een toonaangevende Europese organisatie die expertise bundelt over onderzoek en beleid over obesitas. Voortaan maakt het Expertisecentrum Leedstijlgeneeskunde Kinderen van het JBZ deel uit van de “Collaborating Centres for Obesity Management” (COM’s) van het EASO, een netwerk van geaccrediteerde multidisciplinaire behandelcentra uit heel Europa. De accreditatie is een bevestiging van de expertise op internationaal vlak en opent de deur naar innovatief onderzoek en beleid voor de behandeling van obesitas op Europees niveau.

Edgar van Mil: “De kennis en ervaring op het gebied van de aanpak van ernstig overgewicht is de laatste jaren exponentieel gegroeid en voor een enkel centrum vrijwel niet meer bij te houden. Samenwerking in onderzoek en uiteindelijke behandeling is daarom essentieel.”

Bron: JBZ