Kliniek Kempenhaeghe Oosterhout verhuisd naar Breda

Gespecialiseerde zorg epilepsie en slaapstoornissen in hartje Breda

Bestuursvoorzitter Kempenhaeghe Anouk Vermeer en Paul Berger, directeur cure, gaven vandaag het officiële startsein voor de ingebruikname van de nieuwe locatie van Kempenhaeghe in Breda. Vanaf 3 juli wordt vanuit hier de zorg voor epilepsie en slaapstoornissen in de regio Midden- en West-Brabant voortgezet. De nieuwe kliniek en polikliniek richt zich op de zorg van morgen met trends op het gebied van innovatie, ambulantisering en digitalisering om patiënten nog beter, dichterbij huis, gepaste en excellente zorg te leveren.

Op 12 juni 2022 ondertekende Kempenhaeghe een koopovereenkomst met het Amphia Ziekenhuis voor de overname van het pand in Oosterhout. De vertrouwde en gespecialiseerde derdelijns zorg van Kempenhaeghe voor epilepsie, slaapgeneeskunde en neurocognitie nam intrek op de eerste etage van het gebouw de Prins aan de Prinsenkade 20 in Breda. Jaarlijks ziet Kempenhaeghe zo’n 3.500 nieuwe patiënten waarvan ongeveer een vierde deel zowel poliklinisch als klinisch in Breda behandeld kan worden. Kempenhaeghe heeft naast Breda ook een klinische afdeling in Heeze. Naast de poliklinische afdelingen in Heeze en Breda ziet Kempenhaeghe in tien netwerkziekenhuizen poliklinische patiënten in Midden- en Zuid-Nederland.

Efficiënte zorg

Paul Berger, directeur cure is trots op alle medewerkers die samen zorgden voor een succesvolle verhuizing en inhuizing op de nieuwe locatie. “Het gebouw is efficiënt ingericht en biedt kansen om beter aan te sluiten bij de trends in de zorg om echt innovatief te werken. Die uitdaging gaan we met elkaar en collega-experts in ons netwerk graag aan. Zo werken we mee aan het betaalbaar houden van betere zorg.”

Bron: Kempenhaeghe