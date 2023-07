Mirikizumab werkt bij colitis ulcerosa

Een nieuw geneesmiddel, mirikizumab, is effectief voor de behandeling van matige tot ernstige colitis ulcerosa. Colitis ulcerosa is een chronische ontsteking van de dikke darm. In een klinische test van Amsterdam UMC en collega’s wereldwijd, zagen de onderzoekers dat de ziekte zich rustig hield bij de helft van de patiënten. Ook is het middel veilig met weinig bijwerkingen. De resultaten van de studie zijn vandaag gepubliceerd in het New England Journal of Medicine.

Wereldwijd hebben naar schatting miljoenen mensen colitis ulcerosa, een aandoening die alleen maar vaker voorkomt. Geert D’Haens, hoofdonderzoeker en hoogleraar gastro-enterologie bij Amsterdam UMC: “Er is nog steeds een grote onvervulde behoefte aan veilige en effectieve behandelingen voor colitis ulcerosa. Dit nieuwe medicijn werkt bij een groot deel van de patiënten.”

Colitis ulcerosa is een veel voorkomende chronische ziekte van de dikke darm. Patiënten hebben bloederige diarree, buikpijn, aandrang, bloedarmoede en vermoeidheid. Veel patiënten hebben een verminderde kwaliteit van leven en de huidige behandelingen kunnen de ziekte niet altijd onder controle krijgen. Patiënten hebben dan een operatie (colectomie) nodig en leven daarna met een stoma of een opvangzakje (pouch). Mensen met een chronische ontsteking van de dikke darm hebben een verhoogd risico op kanker.

Ontsteking tegengaan met antilichaam



Het eiwit Interleukine-23 veroorzaakt ontsteking en houdt die in stand, zowel in de darm bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa alsook bij de chronische huidziekte psoriasis. Eerder is aangetoond dat het blokkeren van interleukine-23 met specifieke therapeutische antilichamen zeer effectief is bij psoriasis en de ziekte van Crohn. Mirikizumab is zo’n antilichaam en is nu voor het eerst getest bij colitis ulcerosa.

Klinische test



In de afgelopen jaren voerde een grote groep onderzoekers van over de hele wereld twee klinische fase 3-onderzoeken uit om de veiligheid en werkzaamheid van mirikizumab te beoordelen. Het ging om een groep van 1.281 volwassen patiënten met colitis ulcerosa met matige tot ernstige ontsteking. Een controlegroep van vergelijkbare patiënten met colitis ulcerosa kreeg een placebo. De patiënten kregen via een infuus 300 mg mirikizumab of placebo om de 4 weken gedurende in totaal 12 weken (LUCENT-1 studie). Als patiënten in deze 12 weken reageerden op mirikizumab gingen ze door met het LUCENT-2 onderzoek. Dit was het geval bij 544 van de 1.281 patiënten. Zij kregen via een injectie 200 mg mirikizumab of placebo, om de 4 weken gedurende 40 aansluitende weken.

Veilig en weinig bijwerkingen



Patiënten die werden behandeld met mirikizumab hadden meer kans dat de ziekte zich rustig hield aan zowel het einde van de LUCENT-1 studie als de LUCENT-2 studie dan patiënten die werden behandeld met een placebo. De patiënten die mirikizumab kregen, hadden vaker een verbetering van de klachten van bloederige diarree. Ook was er vaker volledig herstel van het darmslijmvlies bij endoscopie en was er minder aandrang tot stoelgang dan bij de patiënten die placebo kregen. Interessant genoeg was de behandeling met mirikizumab erg veilig. Bijwerkingen kwamen niet vaker voor bij behandeling met mirikizumab dan bij behandeling met placebo. “Als we deze resultaten combineren, zien we dat mirikizumab een effectief medicijn is voor patiënten met matig ernstige en ernstige vormen van colitis ulcerosa. We hopen dat het dit jaar beschikbaar zal zijn als behandelingsoptie in Europa”, besluit D’Haens.

Bron: Amsterdam UMC