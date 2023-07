Vrij van neusklachten

Heb je last van neusklachten? Bij de vaak voorkomende verstopte neus is er physiomer. Physiomer is een natriumchloride-oplossing voor in de neus om vrijer te kunnen ademen. Het verdunt ingedikt slijm bij verkoudheid en bijholteontsteking. Het wordt ook bij baby’s en kinderen gebruikt. Je kan het als neusspray, als neusreiniger en als keelspray kopen. Je hebt de spray ook in Eucalyptus geur. Physiomer is honderd procent zeewater en rijk aan mineralen. Niet alleen bij verkoudheid kan je het nemen, ook preventief (dagelijkse neushygiëne) en bij allergische rhinitis kan je het nemen.

Reukstoornis

Naast een virus of ontsteking kan een reukstoornis een andere aandoening zijn die kan ontstaan. In dit geval kan reuktraining helpen. Vooral door het coronavirus hebben veel mensen hun reuk- of smaakvermogen verloren. Maar liefst 60 procent van de COVID-19-patiënten ervaart dit in zekere mate. Gelukkig kan de smaak en reuk binnen 1 maand weer terugkeren. Als dit niet het geval is, kan reuktraining je goed op weg helpen. Op advies van een KNO-arts kun je een set voor reuktraining aanschaffen. Er zijn verschillende sets beschikbaar die je na elkaar kunt volgen.

Geur en smaak

Je kunt ook zelf geursets maken. Koop roos, eucalyptus, kruidnagel en citroen. Probeer de geur diep in te ademen en wacht ongeveer 2 minuten voordat je naar de volgende geur gaat. Doe dit ’s ochtends en ’s avonds gedurende 3 maanden. Als je daarna nog steeds klachten hebt, gebruik dan nieuwe geuren zoals tijm, munt, mandarijn en jasmijn. Herhaal de training met deze geuren weer gedurende 3 maanden. Voor het verlies van smaak kun je je eten anders bereiden, bijvoorbeeld door meer kruiden toe te voegen. Vermijd ook voedingsmiddelen en dranken die je dan niet lekker vindt. Zorg er wel voor dat je gezond blijft eten.

Neusbloedingen

Je kunt ook last krijgen van neusbloedingen en later korstvorming. Xylometazoline en neustampons zijn daarvoor de oplossing. Bij neusbloedingen gaat het vaak om een bloeding van een klein bloedvaatje. Iedereen kan last krijgen van neusbloedingen door neuspeuteren, verkoudheid, ouderdom, hoge bloeddruk of bepaalde medicijnen. Het kan thuis behandeld worden, maar een KNO-arts kan je hierbij begeleiden. Voor korstvorming kun je de neus behandelen met zalf om de genezing te bevorderen. Er zijn gewone neuszalven verkrijgbaar, maar ook zalf op basis van medicinale honing en witte vaseline. Breng de zalf aan op het neustussenschot met een wattenstaafje (2 tot 8 keer per dag).

Snurken

Een ander probleem dat zich kan voordoen met betrekking tot neusklachten, is regelmatig snurken in de nacht. Gelukkig zijn er diverse oplossingen voor snurken beschikbaar. Zo zijn er neusstrips, anti-snurkbeugels, neus-, mond- of keelsprays. Daarnaast zijn er ook mondbeugels, neusspreiders en zuigtabletten. Snurkgeluiden ontstaan wanneer er een vernauwing is in de luchtwegen tussen de stembanden en de neus. De oorzaak kan verkoudheid zijn, maar ook factoren zoals ouderdom, roken, overgewicht en hormonale veranderingen kunnen een rol spelen. Je kunt ook op natuurlijke wijze van snurken afkomen door niet op je rug te slapen, af te vallen bij overgewicht en het vermijden van alcohol en roken. Wil jij vrij zijn van neusklachten? Volg dan bovenstaande tips!