Primeur met medicijndispensers voor Beschermd Wonen

NAAST-ZCN ondersteunt Medido’s van RIBW Overijssel

Medisch servicecentrum NAAST-ZCN ondersteunt de ‘slimme’ medicijndispensers (Medido) van RIBW Overijssel (Regionale Instelling Beschermd Wonen). Deze samenwerking is goed nieuws voor de cliënten van RIBW Overijssel én de zorgteams: ‘Onze centralisten staan 24/7 paraat en hebben veel expertise van verschillende ziektebeelden. Als een cliënt zijn medicatie vergeet of als er een stroomstoring optreedt, trekken zij meteen aan de bel. Dat bevordert de therapietrouw en vergroot de eigen regie van cliënten. Tegelijkertijd ontlasten we de zorgprofessionals van RIBW Overijssel’, verzekert Elles Vis, klantadviseur bij NAAST-ZCN.

NAAST-ZCN heeft veel ervaring met de ondersteuning van slimme medicijndispensers. ‘Van de circa 12.000 Medido’s die in Nederland worden gebruikt, monitoren wij er ongeveer 5.000’, aldus Vis. Wat maakt deze samenwerking met RIBW Overijssel dan toch bijzonder? ‘De medicijndispensers die wij monitoren, zijn voornamelijk gestationeerd in verpleeg-en verzorgingshuizen en de thuiszorg (VVT) bij cliënten thuis. We zijn er trots op dat we nu ook van betekenis kunnen zijn in de branche Beschermd Wonen’, benadrukt de klantadviseur. ‘Dat is voor NAAST-ZCN een primeur.’

Zelfredzaamheid

RIBW Overijssel probeert altijd de best mogelijke zorg te bieden voor haar cliënten, het hoge kwaliteits- en serviceniveau van NAAST-ZCN geeft daar goede ondersteuning aan. ‘Binnen RIBW hechten we veel waarde aan eigen regie, dat is een van onze grondbeginselen. Medido helpt om de zelfredzaamheid van onze cliënten te vergroten, maar dat lukt alleen als de ondersteuning goed op orde is. De expertise en 24/7 monitoring die NAAST-ZCN biedt, kan hen daarbij helpen’, vertelt Izella van der Kolk, procesinhoudelijk specialist vakteam Kwaliteit bij RIBW Overijssel.

Eerste ervaringen

De monitoring door NAAST-ZCN valt in goede aarde bij de deelnemende teams van RIBW Overijssel. ‘Gebruikers zijn tevreden over de ondersteuning vanuit de zorgcentrale’, vertelt Van der Kolk. ‘Per cliënt kan worden aangegeven of de cliënt zelf gebeld moet worden of het team. De lijntjes met NAAST-ZCN zijn korter dan voorheen.’ De vorige leverancier van Medido communiceerde via sms of mail met de teams. ‘Vanuit NAAST-ZCN vindt er voornamelijk telefonisch contact plaats en dat wordt gewaardeerd.’

Samenwerking

Vis en Van der Kolk zijn goed te spreken over de wijze waarop de samenwerking tussen NAAST-ZCN en RIBW Overijssel verloopt. ‘Als ik kijk hoe vragen worden opgepakt en hoe snel NAAST-ZCN reageert, kan ik alleen maar tevreden zijn’, benadrukt Van der Kolk.

Volgens klantadviseur Vis schuilt het succes van goede ondersteuning in letterlijk samen werken. ‘Van de kennismaking tot de implementatie en evaluatie: het hele traject doe ik samen met de klant. Samen de zorg nog beter maken, dát is mijn drijfveer.’

Bron: ZCN