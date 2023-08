Ontdek de verborgen schroefjes: Therapie To Go

‘Aan iedereen zit wel een schroefje los’

Psychologie is een onderwerp dat ons allemaal raakt, of we nu studenten, professionals, ouders of gewoon nieuwsgierige geesten zijn. Therapie To Go is een goedgevulde gereedschapskist vol met praktische en bruikbare tips die direct in ons dagelijks leven toegepast kunnen worden. Want laten we eerlijk zijn: aan iedereen zit wel een schroefje los. Mis je levensvreugde en lichtheid in je leven? Ben je ontevreden over jezelf maar begrijp je niet waarom? Met dit boek kun je je gevoelens tot op de bodem uitzoeken! Met behulp van 100 moderne, psychotherapeutische technieken kun je leren begrijpen waarom je je voelt zoals je je voelt en je levenskwaliteit verbeteren door gerichte veranderingen in je dagelijks leven.

Of je nu geïnteresseerd bent in zelfverbetering, het begrijpen van anderen of het versterken van je relaties, Therapie To Go biedt waardevolle kennis en tools om je te helpen slagen. Leer hoe je effectiever kunt communiceren, stress kunt verminderen, je emoties kunt beheersen en betere beslissingen kunt nemen – allemaal gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde psychologische principes. Elke techniek wordt kort en krachtig uiteengezet. Of je nu in de trein zit, met lunchpauze bent of gewoon een paar minuten vrije tijd hebt, je kunt jezelf onderdompelen in de wereld van de psychologie zonder je dagelijkse routine te verstoren.

Sacha Bechim is psychotherapeut en neemt je mee op een boeiende reis door de wereld van zijn vakgebied.