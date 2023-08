GOfri geeft mensen hun zekerheid en vrijheid terug

Goed nieuwsbericht voor mensen die ouder worden of een gezondheidsbeperking ervaren:

Ouder worden gaat gepaard met kleine ongemakken, het is essentieel om tijdig oplossingen te vinden voordat deze ongemakken uitgroeien tot grote obstakels. GOfri, de revolutionaire slimme assistent van Veilig Thuis Verpleegkundig Team, biedt een vooruitstrevende oplossing voor mensen die hun onafhankelijkheid willen behouden zonder compromissen.

Mensen die ouder worden of worstelen met gezondheidsbeperkingen en zich daardoor onveilig voelen, hebben vaak de neiging om zich terug te trekken en thuis te blijven. Maar met GOfri hoeft dat niet langer het geval te zijn. Deze kleine en discrete sleutelhanger biedt een alarmknop die via een spreek- en luisterverbinding rechtstreeks in contact staat met door de gebruiker gekozen contactpersonen. Ze spreken niet alleen met hun contactpersoon, maar deze kunnen ook via een link, die per telefoon wordt gestuurd, direct zien waar de persoon zich begeeft. Zo kan altijd direct actie ondernomen worden door een familielid of een betrouwbare buur of zo nodig een hulpdienst worden gebeld, die sneller hun weg vindt op basis van de juiste coördinaten. Hierdoor kunnen mensen weer met vertrouwen de deur uit en hun oude leven oppakken.

En dat is nog niet alles. Voor degenen met serieuze gezondheidsbeperkingen biedt GOfri zelfs de mogelijkheid om een abonnement af te sluiten met professionele alarmopvolging. Via het alarmeringsapparaat ontstaat er een rechtstreekse verbinding met ervaren verpleegkundigen, die in geval van nood onmiddellijk ter plaatse kunnen komen om hulp te bieden. Met deze unieke dienstverlening vermijdt men onnodige ambulance-oproepen en krijgen mensen de zorg en aandacht die ze verdienen.

GOfri neemt een zorg weg die veel mensen die ouder worden ervaren, namelijk niet tot last van hun dierbaren of omgeving willen zijn. Met professionele verpleegkundige opvolging zijn familieleden en vrienden niet langer de eerste hulpbron in noodsituaties. Gespecialiseerde verpleegkundigen staan 24/7 paraat om de beste zorg te bieden, waardoor de familie zich kan richten op het genieten van hun kostbare momenten samen.

Zelfs ’s nachts blijft GOfri een trouwe metgezel. Met de sleutelhanger binnen handbereik en een handig geplaatste oplader op het nachtkastje kunnen gebruikers hun directe contactpersonen altijd bereiken, ongeacht het tijdstip.

Bij het abonnement met professionele opvolging monteert GOfri een sleutelkluisje aan de voordeur, zodat verpleegkundigen indien nodig altijd snel kunnen handelen, zelfs als de gebruiker niet in staat is om de deur te openen.

Recentelijk heeft GOfri ook een nieuwe ontwikkeling aangekondigd: het GOfri horloge. Naast het weergeven van de tijd, biedt dit stijlvolle smartwatch-herenmodel dezelfde functionaliteiten als de sleutelhanger. De vooruitstrevende technologie van GOfri stelt gebruikers in staat om zelf te kiezen welke optie het beste bij hun levensstijl past.

Personenalarmering van GOfri is vastbesloten om mensen die ouder worden of een gezondheidsbeperking ervaren die hen binnen de muren van hun huis houdt, te helpen om weer met elkaar op pad kunnen en met meer zekerheid leuke dingen kunnen ondernemen. Bijvoorbeeld met hun kleinkinderen weggaan, op pad kunnen met elkaar of en met vertrouwen naar buiten kunnen om hun eigen boodschappen te doen. Oftewel, om hen hun vrijheid weer terug te geven en het leven te verrijken met veiligheid en gemoedsrust. Om het voordeel te bewijzen, biedt GOfri een unieke kans om de eerste maand gratis te genieten bij het afsluiten van een eenjarig abonnement.