Zelfstandig met hulp van een alarmknop

Langer thuis blijven wonen is een wens die veel ouderen koesteren. Het gevoel van vertrouwdheid en onafhankelijkheid dat hun eigen, vertrouwde woning biedt, is onbetaalbaar. Gelukkig heeft de moderne technologie een prachtig hulpmiddel geïntroduceerd dat ervoor zorgt dat zelfstandig blijven wonen voor steeds meer ouderen mogelijk is: de noodknop ouderen. Een handig apparaatje waarmee men overal en op ieder moment om hulp kan vragen.

Noodknop ouderen

Ouderen die alleen wonen, zijn vaak bezorgd over hun veiligheid, vooral als ze alleen thuis zijn. En zijn het niet de ouderen zelf die zich zorgen maken, dan zijn het wel hun naasten en mantelzorgers. Een noodknop ouderen verlicht deze zorg.

Exacte locatie

Wanneer een oudere een alarmknop draagt, of dit nu in de vorm van een horloge of losse knop is, betekent het dat hulp altijd binnen handbereik is. In noodgevallen kunnen ouderen simpelweg op de rode knop drukken om hulp te vragen en wordt hun exacte locatie naar familie of een zorgcentrale gestuurd.

Geestelijke gezondheid

Het behoud van zelfstandigheid is van groot belang voor ouderen. Het dragen van een noodknop draagt bij aan de fysieke gezondheid, bewegen en er op uit gaan wordt immers een stuk veiliger. Er wordt eerder iets ondernomen. Maar het komt ook de geestelijke gezondheid ten goede. De noodknop vermindert stress en het gevoel van eenzaamheid. Uiteraard moeten we ervoor waken dat een noodknop niet een vervanging wordt voor persoonlijke aandacht en bezoek. Dit blijft altijd de mooiste vorm van zorg die je kunt geven.

Nauwkeurige locatiebepaling

De alarmknop vermindert niet alleen stress van de oudere die ‘m draagt, maar zeker ook van naasten en mantelzorgers. Het is nu eenmaal niet altijd mogelijk om dichtbij te zijn. Maar het idee dat je altijd verbonden bent en dus altijd weet waar iemand is, geeft een hoop rust.

Of iemand nu binnen of buiten is, de locatie wordt altijd nauwkeurig weergegeven. In geval van nood kan dit het verschil maken tussen snel herstel en langdurig ziekbed

Eenvoudig in gebruik

De alarmknop ouderen van LifeWatcher is eenvoudig in gebruik. Het apparaatje zelf is klein, handzaam en de knoppen zijn intuïtief. Dat betekent dat iedereen direct weet wat hij/zij moet doen in geval van nood. De bijbehorende gratis app geeft de mantelzorgers de gelegenheid om op ieder moment te zien waar de oudere is. Ook kunnen zij via de app overige functies instellen. Zo is er naast alarmeren, ook de mogelijkheid tot monitoren en bijvoorbeeld veilige zones in te stellen. Een veilige zone maakt het mogelijk om een melding te ontvangen wanneer de drager van de noodknop buiten een bepaalde zone komt en mogelijk dreigt te verdwalen.