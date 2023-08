Nieuwe kliniek Kempenhaeghe Breda organiseert sponsorloop EpilepsieNL

Op 7 oktober samen in de aanval tegen epilepsie!

Kempenhaeghe, expertisecentrum in epilepsie, organiseert op 7 oktober in samenwerking met EpilepsieNL een sponsorloop vanaf haar nieuwe locatie in Breda. Deze loop maakt deel uit van de landelijke Epilepsieloop: een initiatief van EpilepsieNL waarmee geld wordt ingezameld voor onderzoek naar epilepsie. Kempenhaeghe vraagt met de loop tevens aandacht voor de beste zorg voor kinderen en volwassenen met epilepsie. Opgeven of sponsoren van dit initiatief kan via internet op Epilepsieloop.nl.

Impact epilepsie

Epilepsie kan iedereen van jong tot oud raken. Het kan aangeboren zijn of er is sprake van bijvoorbeeld niet-aangeboren hersenletsel door een ongeluk of bloeding, een van de belangrijkste oorzaken in het krijgen van epilepsie op latere leeftijd. Kempenhaeghe is een van de twee expertisecentra in Nederland die gespecialiseerd is in het behandelen van complexe, chronische epilepsie. Als expertisecentrum in epileptologie richt Kempenhaeghe zich op de impact die epilepsie heeft en het zoeken naar de beste oplossing met het beste perspectief voor de patiënt. Ook EpilepsieNL zet zich als patiëntenvereniging en fonds in om het leven van mensen met epilepsie beter te maken.

Binnen haar werk op de polikliniek epilepsie van Kempenhaeghe Breda ziet verpleegkundig specialist Mieke Daamen dagelijks kinderen met epilepsie en hun ouders/verzorgers. Van baby’s tot adolescenten, van hoogbegaafd tot een ernstige ontwikkelingsachterstand, van een milde epilepsie tot een ernstig epilepsiesyndroom.

Mieke: “Als verpleegkundig specialist word ik dagelijks geconfronteerd met epilepsie en de gevolgen die dit met zich meebrengt. De impact op psychosociaal vlak, angst voor een aanval, onzekerheid die dit met zich meebrengt. Slapeloze nachten van ouders, bang om een aanval te missen. Leerproblemen die door epilepsie kunnen ontstaan. En ook het loslaten van je kind als er een aanval kan komen. Dagelijks innemen van medicijnen en de bijwerkingen die kunnen optreden. En zo kan ik nog even doorgaan … Daarom loop ik samen met mijn collega’s op 7 oktober mee met de Epilepsieloop. Met deelname aan de Epilepsieloop zamelen we geld in voor meer onderzoek, zodat de zorg voor mensen met epilepsie verbeterd kan worden.”

Ondersteunen

Wil je ook meelopen of een collega of team van Kempenhaeghe ondersteunen? Kijk dan op https://www.epilepsieloop.nl/projects, zoek op ‘Kempenhaeghe Breda’ en je vindt de teams en collega’s. Samen gaan we in de aanval tegen epilepsie!