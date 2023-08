116.000 kinderen maakten deel uit van deze bijzondere themaweek rondom huidkankerpreventie

De Zonnetjesweek 2023, georganiseerd door het Huidfonds, was een ongekend succes. Het aantal kinderopvanglocaties dat meedeed was hoger dan ooit: van bijna 2000 locaties vorig jaar, naar maar liefst 2500 dit jaar! 116.000 kinderen maakten deel uit van deze bijzondere themaweek rondom huidkankerpreventie. Het was één groot feest en er zijn grote stappen gezet op het gebied van het beschermen van kinderhuidjes tegen de zon.

De Zonnetjesweek, speciaal georganiseerd voor kinderopvanglocaties, liet de kinderen op een speelse manier kennismaken met het belang van veilig spelen in de zon. Want juist die tere kinderhuidjes zijn zo kwetsbaar voor de schadelijke Uv-straling. Daarom is het belangrijk om hen al op jonge leeftijd bewust te maken van zonbescherming om huidkanker later te voorkomen.

“Het is fantastisch dat kinderopvanglocaties het beschermen tegen de zon zo serieus nemen”, aldus directeur van het Huidfonds Marijne Landman. “Het is vooral belangrijk dat ouders van jonge kinderen weten wat de tips zijn voor het voorkomen van huidschade, en we bereiken hen via de Zonnetjesweek.”

Maar hoe breng je zo’n belangrijke boodschap het beste over, ook bij de kinderen? Met een flinke dosis plezier en creativiteit natuurlijk! De kinderen zongen uit volle borst mee met de aanstekelijke liedjes van niemand minder dan ambassadeurs Ernst & Bobbie, terwijl ze met Influencer Carmen de zonnetjesdans deden. De kinderen deden daarnaast mee aan talloze leuke spelletjes en activiteiten die de boodschap van zonbescherming op een speelse manier overbrachten.

De kinderen (en ouders) weten nu wat dé gouden tips omtrent zonbescherming zijn:

❖ Zoek de schaduw: hou kinderen tot 1 jaar uit de zon en zoek de schaduw op als de zonkracht 3 of hoger is.

❖ Trek iets aan: bescherm jezelf door een vrolijke hoed op te zetten, een zonnebril te dragen en Uv-werende kleding aan te trekken.

❖ Smeer je in: vergeet vooral niet om je kinderen elke twee uur in te smeren met zonnebrandcrème met minimaal SPF 30.

Onderdeel van de Zonnetjesweek was een winactie. De locatie die tijdens de Zonnetjesweek de mooiste kleurplaat maakte, won een volledig verzorgd Stuiterfestijn op locatie. Deze is gewonnen door Topkids in Maartensdijk. Het Stuiterfestijn heeft inmiddels plaatsgevonden en de kinderen hebben volop genoten. Natuurlijk werd er ook op die dag veilig gespeeld: de ouders en kinderen kregen gratis zonnebrand van Nivea SUN.

Kortom: Met 2500 locaties en 116.000 stralende kinderen was de Zonnetjesweek een waar feest van bewustwording over zonbescherming. En om een verschil te maken heeft de hechte samenwerking tussen het Huidfonds en NIVEA SUN geleid tot een nieuwe huidkankerpreventiemaatregel tijdens de Zonnetjesweek: vijf kinderopvanglocaties in het Westland, waar het aantal huidkankerpatiënten helaas het meest is toegenomen, werd dit jaar voorzien van zonnebrand om deze kinderen extra te beschermen. “Zo maken we ons nu samen hard om huidkanker later te voorkomen.” benadrukt Marijne Landman.

Over het Huidfonds: In Nederland hebben ruim 1,2 miljoen mensen een huidaandoening. Soms van tijdelijke aard, meestal chronisch. Er kan sprake zijn van jeuk of pijn, maar ook van schaamte omdat deze huid ‘anders’ is. De huid heeft grote impact op hoe je je voelt en hoe je wordt gezien. Veel mensen lijden onder hun huidaandoening. Het Huidfonds zet zich vol passie in om huidaandoeningen te verminderen en het leven met een huidaandoening te verbeteren.

Wil je meer afbeeldingen en video’s ontvangen? Of wil je meer informatie over de Zonnetjesweek? Neem dan contact op met Susan Mohamad, Projectleider Het Huidfonds. Meer informatie kun je ook vinden op https://www.zonnetjesweek.nl.