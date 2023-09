Digitaal patiëntcontact in de revalidatiesector: ervaringen van Merem

“Je wilt dat patiënten op een makkelijke manier met ons kunnen communiceren die ook nog eens passend is bij de huidige tijd.” Vanuit die ambitie koos Merem Medische Revalidatie ervoor om digitaal contact via BeterDichtbij beschikbaar te stellen. Een jaar geleden ging Merem als eerste revalidatiecentrum in Nederland van start, waardoor je de zorgorganisatie met recht een koploper kunt noemen. Bauke Boezeman is Manager Zorglogistiek bij Merem en heeft er samen met zijn collega’s voor gezorgd dat BeterDichtbij succesvol wordt ingezet op een van de locaties, namelijk de locatie in Almere in het Flevoziekenhuis.



In de praktijk viel het Boezeman en zijn collega’s op dat er vanuit patiënten behoefte was aan een laagdrempelig communicatiekanaal om digitaal in contact te blijven met behandelaren, planners of medisch secretaresses. “We wilden de communicatie laten verlopen via een digitale dienst die ontwikkeld is door de zorgsector zelf en veilig in gebruik is. Daarnaast misten we een makkelijke manier van communiceren tussen stafdiensten en patiënten”, aldus Boezeman.

Daarom werd in 2022 besloten om op een van de locaties aan de slag te gaan met BeterDichtbij. Op de Merem-locatie in het Flevoziekenhuis maakt het medisch secretariaat, afdeling planning en de behandeldienst gebruik van BeterDichtbij. De komende tijd staat voor Merem in het teken om digitaal contact ook op alle andere locaties en teams beschikbaar te stellen, waaronder de kinderlocaties. “Uiteindelijk verwacht ik dat zij het meeste baat zullen hebben bij BeterDichtbij. Ouders kunnen zo de overstap maken naar een betrouwbare en veilige app om digitaal in contact te blijven met de behandelaar van hun kind”, vertelt Boezeman.





Een servicegerichte oplossing

Patiënten kunnen via BeterDichtbij bijvoorbeeld makkelijk een vraag stellen of een verhindering doorgeven. Een uitkomst volgens Boezeman, want patiënten hoeven nu niet meer te bellen naar de locatie. “Als een patiënt een vraag over zijn planning heeft, zijn wij alleen tussen acht en twaalf uur telefonisch bereikbaar. Dat vinden wij niet servicegericht, aangezien sommige patiënten geen ruimte hebben om binnen deze tijden te bellen. Daar speelt BeterDichtbij een mooie rol in door een extra communicatiekanaal te openen waar de patiënt altijd zijn of haar vraag kan stellen. Het kan soms ook gebeuren dat zorgverleners hun patiënten telefonisch niet kunnen bereiken. We kunnen de patiënt dan een bericht sturen via BeterDichtbij met een terugbelverzoek of de patiënt kan op het bericht reageren. Dat scheelt ons meerdere keren bellen, dus kostbare tijd, om de patiënt te pakken te krijgen.”





Succesvolle inrichting project

Terugblikkend zijn er voor Boezeman een aantal factoren die hebben bijgedragen aan een succesvolle start van BeterDichtbij bij Merem. Zo vertelt hij: “We hebben vanaf het begin veel tijd gestoken in het trainen van de medewerkers, zodat zij met vertrouwen aan de slag kunnen met BeterDichtbij. Daarnaast hebben we een projectgroep samengesteld met daarin belangrijke stakeholders, zoals behandelaren, planners en medisch secretaresses. Ik ben ervan overtuigd dat we door middel van co-creatie het meeste uit een digitale dienst halen. Op deze manier houden we BeterDichtbij levend binnen onze eigen organisatie en stimuleren we iedereen om ermee aan de slag te gaan.”





Slimmer werken met koppelingen en integraties

Op technisch vlak ziet Boezeman volop mogelijkheden om BeterDichtbij slim te integreren met eigen systemen zoals het EPD (Elektronisch Patiënt Dossier). “Uiteindelijk willen we ook aan de slag gaan met een koppeling aan het EPD, zodat patiënten automatisch worden uitgenodigd voor BeterDichtbij.” Daarnaast ziet hij mogelijkheden om met BeterDichtbij de zorg efficiënter te maken. “Bijvoorbeeld voorafgaand aan een herhaalafspraak met de arts kunnen we via BeterDichtbij de patiënt vragen of hier behoefte aan is en in welke vorm. Daarmee voorkomen we onnodig reizen voor de patiënt en sluiten we het beste aan bij zijn of haar communicatiebehoefte.”



Digitaal contact met Merem Medische Revalidatie

Ben jij patiënt bij Merem en wil je ook digitaal in contact blijven met jouw eigen zorgverlener via BeterDichtbij?

In het najaar van 2023 wordt BeterDichtbij over alle locaties en teams van Merem uitgerold.