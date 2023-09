Ziekenhuis VieCuri voert 1e arthroscopische botblok-procedure in Nederland uit, procedure om schouder weer stabiel te maken

Vorige week is in VieCuri Medisch Centrum de eerste arthroscopische botblok procedure in Nederland uitgevoerd. Onze schouderspecialisten Okke Lambers Heerspink en Freek Hollman voerden samen met hun team de operatie uit. Deze operatie wordt gedaan bij patiënten waarbij de schouder uit de kom is geweest en waarna de patiënt instabiliteitsklachten blijft houden. Het doel van de operatie is om de schouder weer stabiel te maken, zodat deze niet meer uit de kom gaat in de toekomst.

Tijdens deze operatie wordt een botblokje aan de voor- of achterzijde van het kommetje van het schoudergewricht vastgezet. Dit wordt gedaan met behulp van stevige hechtdraden. Deze operatie is een kijkoperatie. Dit betekent dat de orthopeed goed zicht heeft op hoe het botblokje wordt vastgezet. Daarnaast wordt er geen grote wond gemaakt, waardoor het herstel na de operatie sneller gaat. Deze relatief nieuwe techniek is een mooie aanvulling op de behandelingen die al in ziekenhuis VieCuri worden aangeboden.

Niet elke vorm van schouderinstabiliteit is geschikt voor deze operatie, dus er zal altijd een weloverwogen beslissing samen met de patiënt gemaakt worden om de juiste keuze op maat te maken.

Bron: VieCuri