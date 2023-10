Koning bezoekt onderzoeksinstituut voor schimmels en gisten

Zijne Majesteit de Koning brengt dinsdagochtend 7 november een werkbezoek aan het Westerdijk Fungal Biodiversity Instituut in Utrecht. Het instituut bestudeert de biodiversiteit in het hele spectrum van het schimmelrijk en beheert een collectie van 130.000 levende schimmels, gisten en bacteriën. Het Westerdijk Instituut is één van de onderzoeksinstituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Het bezoek start met een gesprek over het instituut, over de collectie en over de samenwerking met andere onderzoeksinstituten. Vervolgens spreekt de Koning met jonge onderzoekers over hun onderzoeksprojecten en over de technieken die zij gebruiken om schimmels te begrijpen. Aansluitend krijgt de Koning een rondleiding door het instituut. Bij de verschillende laboratoria krijgt de Koning uitleg over klinische diagnostiek van schimmelziektes, over de opslagmethoden van schimmelstammen, en over de invloed van schimmels op voedselveiligheid, landbouw en biodiversiteit. Het werkbezoek wordt afgesloten met een rondetafelgesprek. Dit afsluitende gesprek gaat over de uitdagingen van het onderhouden van een levende collectie, over het verbeteren van de toegankelijkheid van wetenschappelijke data en over de toepassingen van het onderzoek en van de collectie voor actuele vragen op het gebied van gezondheid, landbouw en industrie.

Het Westerdijk Instituut is genoemd naar Johanna Westerdijk, de eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland. De schimmels uit de collectie van het instituut worden nog steeds ingedeeld volgens de taxonomie die Westerdijk ontwikkelde.

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen is een genootschap van excellente wetenschappers en is hiernaast verantwoordelijk voor tien nationale onderzoeksinstituten en twee instituten die infrastructuur bieden voor onderzoek. De KNAW geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de regering over wetenschapsbeleid. Ook wordt geadviseerd over actuele kwesties binnen maatschappelijke sectoren zoals de gezondheidszorg, het klimaat en het onderwijs. De Koning is beschermheer van de KNAW.

Bron: Rijksoverheid