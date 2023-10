‘De overheid moet internationale professionals in de zorg reguleren’

Er worden door malafide bedrijven Indonesische verpleegkundigen onder valse voorwendselen naar Nederland gehaald. Dit toont EenVandaag in hun onderzoek naar een bemiddelingsbureau in de zorg. OTTO Health Care is natuurlijk niet zelf betrokken bij deze constructies en als leidende partij in de markt zetten wij ons juist in voor fatsoenlijke regelingen om internationale professionals op een goede manier te werven. Alleen dan biedt dit een goede oplossing voor de Nederlandse zorg. We roepen de overheid daarom op om prioriteit te geven aan goede regulering en hard op te treden tegen onwenselijke constructies.

EenVandaag heeft onlangs onderzoek gedaan naar bemiddelingsbureau Yomema. De verpleegkundigen worden een goed salaris en opleiding beloofd, maar in werkelijkheid krijgen ze veel minder. Daarnaast werken ze meer uren dan toegestaan is.

Dit is onacceptabel. Deze Indonesische verpleegkundigen zijn kwetsbare mensen die misbruikt worden en de overheid moet deze praktijken nu stoppen. Zoals het wordt uitgelegd is dit handel in mensen. Dat is zo slecht voor Nederland, maar nog slechter voor de mensen zelf. Dat verdienen ze niet.

Bij OTTO Health Care doen we het daarom fundamenteel anders. Er zijn namelijk wel fatsoenlijke regelingen mogelijk voor internationale zorgprofessionals. Deze constructies zijn gebaseerd op circulaire migratie, waarbij verpleegkundigen na een aantal jaar terugkeren om de kennis en kunde die ze hebben opgedaan terug te investeren in het zorgsysteem in het land van herkomst.

Ook wij werven vanuit Azië, waar een overschot aan goed gekwalificeerde zorgmedewerkers is. De verpleegkundigen hebben bij moment van werven al de opleiding en ervaring en komen direct in dienst bij zorginstelling. OTTO Health Care ondersteunt hen met een intensief Nederlands taal- en cultuurprogramma en verzorgt de onboarding en huisvesting van de medewerkers.

Deze manier van werving is ethisch, rechtvaardig en duurzaam. De verpleegkundigen krijgen een goede kans om in Nederland te werken en te leren, en Nederlanders krijgen de handen aan het bed en de zorg die ze nodig hebben.

De wanpraktijken die de afleveringen van EenVandaag tonen, laten helaas zien dat de overheid met strengere regulering moet optreden tegen malafide praktijken in de zorg. Dit is een dringende kwestie die niet langer kan worden uitgesteld. De sector heeft daarvoor al de juiste plannen, te lezen op heteerlijkeverhaal.nu/gri… . Doen ze dit niet, dan blijven malafide bedrijven mazen in de wet vinden om misbruik te maken van internationale (zorg)medewerkers.

Frank van Gool, CEO OTTO Holding