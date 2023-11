Grote verschillen in zorgpremie, stijging soms drie keer zo hoog

In navolging van de stijgende zorgpremies bij de grote zorgverzekeraars, tekent zich een opmerkelijk verschil af. Zilveren Kruis verhoogt zijn premie met maar liefst 102 euro per jaar, terwijl CZ een stijging van 91 euro aankondigt. Menzis volgt met een toename van 66 euro, en VGZ verhoogt de premie met 60 euro per jaar. Echter, de meest opvallende stijging komt van zorgverzekeraar Stad Holland, met een indrukwekkende verhoging van 174 euro per jaar. Deze stijging is bijna driemaal zo groot als die van VGZ. Het betreft hier de basisverzekering naturapolis, zo blijkt uit de gegevens van vergelijkingssite Independer. Het is opmerkelijk om te zien dat vijftien jaar geleden de gemiddelde zorgpremie slechts 1057 euro per jaar bedroeg, terwijl deze nu bij Stad Holland is gestegen tot maar liefst 1863 euro, wat een toename van maar liefst 76% vertegenwoordigt.

Wat veroorzaakt deze stijging in de zorgpremies?

“Dit komt gedeeltelijk door het feit dat de bevolking steeds ouder wordt, waardoor er meer mensen een beroep doen op de gezondheidszorg. Daarnaast spelen hogere lonen in de zorg, duurdere medicijnen en steeds complexere behandelingen een rol bij de stijgende premies,” aldus Mirjam Prins, zorgexpert bij Independer. Bovendien heeft de algemene inflatie invloed op deze kostenstijging, wat resulteert in een forse verhoging op een moment dat veel mensen al moeite hebben om financieel rond te komen.

Voorspelling van het kabinet

Tijdens Prinsjesdag verwachtte het kabinet een gemiddelde premiestijging van bijna 12 euro per maand (€143 per jaar). Deze zogenaamde rekenpremie fungeert als richtlijn voor zorgverzekeraars bij het bepalen van hun basisverzekeringspremies. Dit bedrag is een schatting van het minimale benodigde bedrag om de zorgkosten voor 2024 te dekken. Uiteindelijk hebben de zorgverzekeraars de vrijheid om hun nieuwe premies vast te stellen. De vier grote zorgverzekeraars blijven dus onder deze rekenpremie. “Verzekeraars kunnen soms de stijging matigen door gebruik te maken van hun reserves, eigen kosten te verlagen, of vanwege gunstige rendementen op hun investeringen. Dit geld wordt dan ingezet om de premie zo laag mogelijk te houden,” verduidelijkt Mirjam Prins, zorgexpert bij Independer.

Vóór 12 november (tot middernacht) moeten alle verzekeraars hun premies bekendmaken. Dit geeft je zes weken de tijd, tot en met 31 december, om zorgverzekeringen te vergelijken en af te sluiten. In Nederland kun je kiezen uit een naturapolis, restitutiepolis of combinatiepolis als basisverzekering. “De zorgverzekering vormt een aanzienlijke financiële verplichting. Er bestaan ook prijsverschillen tussen de basisverzekeringen. Bovendien heeft 83% van de Nederlanders een aanvullende zorgverzekering. Maar is deze echt noodzakelijk? Overweeg hoe vaak je dit jaar naar de fysiotherapeut bent geweest en wat het zou hebben gekost als je de behandeling zelf had betaald. Doe een grondige vergelijking en kies bewust de beste verzekering voor jou,” benadrukt Mirjam Prins, zorgexpert bij Independer.

