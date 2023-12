Honderden bevlogen huisartsen leggen 21 december het werk eventjes neer

Historische uitspraak in zaak tegen NZa om kostendekkende praktijkkosten

Op donderdag 21 december om 10:00 uur volgt de uitspraak in de rechtszaak die stichting ‘De Bevlogen Huisartsen’ heeft aangespannen tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de vergoeding van praktijkkosten. Tussen 10:00 en 11:00 uur leggen honderden huisartsen het werk neer om de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven online te kunnen volgen. Voor spoedgevallen zijn de praktijken uiteraard wel open.

Er zijn steeds minder huisartsen die een praktijk willen starten. Een van de redenen hiervoor is dat huisartsen een te krappe vergoeding krijgen voor hun praktijkkosten en er niet geïnvesteerd kan worden in belangrijke toekomstbestendige eerstelijns zorg. Gemiddeld geeft een praktijk 13% meer uit aan huisvesting dan wordt vergoed; vier op de vijf huisartsen geeft aan last te hebben van het gebrek aan fatsoenlijke bedrijfsruimte. Hierdoor is het niet aantrekkelijk om een praktijk over te nemen en dit gaat uiteindelijk ten koste van de zorg. Het doel van de rechtszaak is het afdwingen van een reële vergoeding voor alle praktijken in Nederland zodat de broodnodige instroom van nieuwe praktijkhouders weer op gang komt.

Beste zorg voor patiënt



Op basis van een eigen, gedegen onderzoek van De Bevlogen Huisartsen (DBH) onder 40 huisartsenpraktijken in Nederland, blijkt dat de NZa tarieven voor onder andere personeelskosten en huisvesting niet kostendekkend zijn. De stichting wil dat huisartsen de ruimte krijgen om goede zorg te leveren en het vertrouwen krijgen om het beste te doen voor de patiënt. Christof Zwart, voorzitter van De Bevlogen Huisartsen, geeft aan: “Met deze acties willen wij nogmaals benadrukken dat de huisartsenzorg onder druk staat. Wij denken dat we de rechter goed inzicht hebben gegeven in de werkelijke kosten waar huisartsen mee te maken hebben. We hopen donderdag 21 december te horen dan NZa de tarieven moet aanpassen, want alleen dan kunnen jonge huisartsen weer gaan investeren in een nieuwe praktijk. Honderden huisartsen zullen de historisch belangrijke uitspraak online volgen en daarvoor hun praktijk tijdelijk sluiten.”

Bron: stichting ‘De Bevlogen Huisartsen’