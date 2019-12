Veel ouders en jongeren 18+ onwetend over goedkopere alternatieven

1 op de 3 18+ jongeren blijft ‘plakken’ op zorgverzekering ouders

Veel jongeren blijven na hun 18e verjaardag ‘plakken’ op de zorgverzekering van hun ouders. Onderzoek van Q&A wijst uit dat dit bij één op de drie mensen tussen de 18 en 21 jaar het geval is. Bij jongeren tussen 18 en 30 jaar is dit in bijna één op de zes keer nog het geval. In deze groep betaalt in 70% van de gevallen de ouders ook een deel, of de volledige premie. Van de jongeren die wel zelfstandig een zorgverzekering hebben gekozen, betaalt 85% de zorgpremie zelf en vindt 80% de premie hoog. Opvallend is dat een kwart aangeeft de zorgpremie moeilijk te kunnen betalen.

Kinderen zijn tot hun 18e kosteloos meeverzekerd op de zorgverzekering van hun ouders. In de maand dat ze 18 worden, kunnen zij zelf een nieuwe zorgverzekering zoeken en afsluiten. Doen zij dit niet, dan krijgen ze via de verzekeraar van hun vader of moeder (waar ze staan bijgeschreven) automatisch dezelfde zorgverzekering. Inclusief een eventueel aanvullend pakket, waar ook dezelfde premie voor moet worden betaald. 45% van deze groep is niet op de hoogte van deze automatische overzetting.

Vijf dingen die je moet weten

1.Extra aanvullingen vaak niet nodig voor 18e jaar. Maak als je 18 bent een bewuste keus

De basisverzekering vergoedt vaak alle zorg die jongeren nodig hebben. Naast basiszorg, zoals de huisarts, medicijnen en psychologische hulp. Vanuit de basisverzekering worden de tandarts kosten voor kinderen tot 18 jaar vergoed met uitzondering van orthodontie, kronen en bruggen. Ook hebben kinderen tot 18 jaar recht op 18 behandelingen voor fysio- of oefentherapie per jaar. Als je als kind een chronische aandoening hebt, is het verstandig om voor kinderen die extra zorg nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege een chronische ziekte, een aanvullende verzekering af te sluiten. Dit geldt ook wanneer je als ouders in het ziekenhuis wilt verblijven als je kind ernstig ziek wordt.

Daarnaast bieden aanvullende verzekeringen soms wel extra vergoedingen specifiek voor kinderen , bijvoorbeeld voor orthodontie. Maar dat wordt pas interessant zodra je kinderen wat ouder zijn.

2.Vanaf 18 jaar betaal je eigen risico

Kinderen vanaf 18 jaar betalen eigen risico. Kinderen onder 18 jaar zijn vrijgesteld van het eigen risico, omdat de kosten hiervan voor gezinnen met meerdere kinderen anders erg hoog oplopen.



3.Kind bijschrijven bij vader of moeder? Kijk ook naar gecontracteerde zorgverleners!

De meeste ouders schrijven hun kind automatisch bij op de polis van de ouder die de uitgebreidste dekking heeft. Zeker als je een selectieve of een naturapolis hebt, is het slim om ook te kijken naar aangesloten zorgverleners. Heb je een dergelijke polis, dan gelden de afspraken rondom de contractering ook voor je kind. En als je kind een behandeling nodig heeft in het ziekenhuis wil je misschien graag in het dichtstbijzijnde ziekenhuis terecht kunnen. Kijk daarom ook goed of de zorgverleners die gecontracteerd zijn ook voor je kind de beste keuze zijn.

4.Wachttijd voor de beugel

Voor orthodontie hanteren enkele verzekeraars een wachttijd van 1 of 2 jaar. Als er dus een wachttijd geldt bij jouw verzekeraar, is het verstandig de aanvullende (tand)verzekering al voor die tijd af te sluiten. De tandarts kan eventueel vertellen of hij verwacht dat er de komende jaren een beugel nodig is.

5.Op tijd een keus maken

Kinderen tot 18 jaar betalen geen premie voor de basiszorgverzekering, maar ouders zijn wel verplicht het kind binnen 4 maand in te schrijven bij de zorgverzekeraar van vader of moeder. Vanaf de 1e maand dat iemand 18 jaar is geworden, geldt vanaf dat moment het eigen risico en moet er premie worden betaald.

Veel jongeren onwetend over goedkopere alternatieven



42% van de jongeren die via de ouders verzekerd zijn, zegt niet te weten of er een goedkopere zorgverzekering voor hen is. Bij 20% van hen betalen de ouders een deel van hun zorgpremie en bij 50% betalen de ouders de volledige premie. Deze ouders laten wel een kans liggen om te besparen als zij niet automatisch kiezen voor dezelfde zorgverzekering. Het onderzoek laat namelijk zien dat de meeste ouders verzekerd zijn bij één van de bekende merken. Deze merken hebben vaak ook goedkopere online sub-merken.”

In 82% van de gevallen hebben de genoemde jongeren met de ouders afgesproken wanneer ze de premie zelf gaan betalen. Bijvoorbeeld als ze het huis uit zijn of als ze een baan hebben.

16% jongeren met eigen zorgpremie kiest voordelige online verzekering



Van de jongeren die een eigen zorgverzekering heeft afgesloten, kiest 16% voor de goedkopere online variant, in tegenstelling tot 6% bij de andere groep. Een online-verzekering is een goedkopere verzekering die zorgverzekeraars naast hun traditionele verzekering op de markt brengen. Het belangrijkste verschil zit in de prijs – een online-verzekering is goedkoper – en in het feit dat online-verzekeringen bij voorkeur online communiceren met klanten. Beide type basisverzekeringen hebben nagenoeg dezelfde dekking. Wie voor een online-label kiest ontvangt dus dezelfde zorg vanuit de basisverzekering én is goedkoper uit.

Zorgpremie hoog en moeilijk te betalen



Van de jongeren die wel een eigen zorgverzekering afsloten op hun 18e, betaalt 85% zijn eigen premie. Toch vindt 80% van hen de premie hoog. Bijna een kwart van de groep die zijn eigen premie betaalt, zegt moeite te hebben het geld hiervoor op te brengen. Ruim een derde heeft zijn eigen risico verhoogd, waardoor de maandpremie lager wordt. Het merendeel van deze groep (71%) geeft aan dat ze dit kunnen doen omdat ze toch gezond zijn. 37% geeft aan het eigen risico uitsluitend te verhogen vanwege de premiekorting. De Ruiter: “Als je moeite hebt om de zorgpremie te betalen, vergeet dan vooral niet te onderzoeken of je recht hebt op zorgtoeslag.”

Dit onderzoek is uitgevoerd onder 441 mensen in de leeftijd van 18-30 jaar.

Bron: Independer & MedicalFacts