Na transplantatie minder kans op nierfunctieverlies met mediterraan dieet

In een onderzoek onder patiënten die na een transplantatie een nieuwe nier ontvingen, hadden patiënten die een mediterraan dieet volgden minder kans op nierfunctieverlies. Uit de nieuwe studie van onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen blijkt dat het volgen van dit voedingspatroon – veel vis, fruit, groenten en noten en minder zuivel en vlees – kan helpen om niertransplantatiepatiënten een normale nierfunctie te laten behouden. De resultaten van dit onderzoek verschenen deze week online in Clinical Journal van de American Society of Nephrology (CJASN).

Mediterrane dieet

Ondanks verbeteringen in de overleving van getransplanteerde nieren in de eerste jaren na transplantatie, treedt verlies van nierfunctie binnen tien jaar nog steeds op bij meer dan een derde van de ontvangers. Nefroloog António Gomes-Neto en zijn collega’s van het UMCG onderzochten of het mediterrane dieet – dat zich richt op een hoge inname van vis, fruit, groenten, peulvruchten, noten en olijfolie samen met een lagere inname van zuivel- en vleesproducten – de niergezondheid van transplantatieontvangers helpt beschermen.



Voor dit onderzoek vulden 632 volwassen niertransplantatiepatiënten met een functionerende donornier gedurende ten minste één jaar een vragenlijst in over hun voedingspatroon. De mate waarop zij het mediterrane dieet naleefden werd beoordeeld met een 9-puntsscore. Deze groep patiënten werd gemiddeld gedurende iets meer dan vijf jaar gevolgd.

Minder nierfalen



Uit het onderzoek blijkt dat hoe meer de patiënten zich hielden aan het mediterrane dieet, des te beter hun nierfunctie bleef en des te minder nierfalen zich bij hen ontwikkelde. Elke toename van 2 punten op de 9-puntsscorelijst was geassocieerd met een 29% lager risico op nierfunctiedaling en een 32% lager risico op nierfalen. Uiteindelijk ondervonden 119 ontvangers van een getransplanteerde nier een nierfunctievermindering; bij 76 van hen ontwikkelde dit zich tot nierfalen.



Volgens António Gomes-Neto is er meer en meer wetenschappelijk bewijs dat de gezondheidsvoordelen van het mediterrane dieet aantoont voor de gezondheid van hart en bloedvaten en nieren. Gomes-Neto: “In deze studie laten we zien dat ontvangers van een niertransplantatie met een hogere therapietrouw minder kans hebben op functieverlies van hun niertransplantatie”.



Link naar de publicatie in CJASN: https://cjasn.asnjournals.org/content/early/2020/01/01/CJN.06710619

Bron: UMCG/RUG