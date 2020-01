Masterclass Saxion: Hoe blockchain administratieve lasten kan verlichten in de zorg

Blockchain heeft de potentie om uit te groeien tot de grootste technologische innovatie sinds de komst van het internet. Ook binnen de zorg- en welzijn biedt blockchain eindeloze mogelijkheden om de efficiëntie en betrouwbaarheid bij het delen van gegevens te vergroten doordat alle partijen gebruik kunnen maken van een gedeelde, veilige database. Op 16 januari van 13:00 tot 17:00 organiseert hogeschool Saxion de Masterclass Blockchain & Health in het Deventer Ziekenhuis.



Tijdens deze masterclass wordt ingezoomd op de kansen die blockchain als nieuwe technologie kan bieden voor de zorg en welzijn. Zo komt aan bod hoe behandelgegevens met behulp van blockchain simpel geregistreerd worden, waardoor de administratieve lasten verlicht worden en de zorgprofessional zich kan focussen op waarvoor zij opgeleid zijn: zorg verlenen.

Blockchain & Health



De potentiële impact van blockchain op de zorg- en welzijnssector is enorm. Met blockchain kunnen aangewezen verantwoordelijke partijen zoals zorgverleners en de patiënten zelf regie krijgen over gegevens en zelf bepalen wie op welk moment de gegevens in mag zien. De betrokken hulpverleners maken gebruik van een gedeelde, veilige database wat de efficiëntie van zorgverlening vergroot.



Na de introductie van Jan Veuger, lector Blockchain bij Saxion, vertellen diverse sprekers over de mogelijkheden van blockchain binnen het vakgebied, waaronder Herko Coomans, coördinator Informatieberaad bij het ministerie van VWS. Ook komen er spraakmakende implementaties binnen de zorg en welzijn aan bod, zoals:

Schuldhulpverlening en blockchain – Joost van Keulen MSc, Director Corporate Services bij CGI Groningen en Ronald Kramer, senior onderzoeker bij Saxion, vertellen over hoe blockchain wordt ingezet om Groningse inwoners met schulden te helpen en over de plannen om dit ook te implementeren in de gemeentes Apeldoorn, Deventer en Enschede.

– Joost van Keulen MSc, Director Corporate Services bij CGI Groningen en Ronald Kramer, senior onderzoeker bij Saxion, vertellen over hoe blockchain wordt ingezet om Groningse inwoners met schulden te helpen en over de plannen om dit ook te implementeren in de gemeentes Apeldoorn, Deventer en Enschede. Blockchain in de zorg – Henk Duinkerken, CEO bij Microbiome Center NL, vertelt hoe MicroBiome een blockchainnetwerk inzet voor de simpele registratie van behandelgegevens en zo een enorme stapel aan papierwerk voorkomt

Saxion Blockchain Week: 13 – 17 januari 2020

Tijdens de Saxion Blockchain Week staat de actuele stand van zaken over blockchain in Nederland centraal. Vanuit verschillende invalshoeken en vakgebieden worden diverse blockchainontwikkelingen belicht om kennis te delen en kansen en bedreigingen te laten zien. Onderdeel van de Saxion Blockchain Week zijn onder andere de Legal Day Blockchain, Blockchain & Vastgoed, Blockchain & Health en de HBO Blockchain Challenge, een 3-daags event waarbij meer dan 60 studenten aan blockchainoplossingen werken voor vragen vanuit het bedrijfsleven. Meer informatie: https://www.saxion.nl/onderzoek/meer-onderzoek/blockchain/saxion-blockchain-week

