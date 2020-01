Nu ook vergoede zorg zoals borstverkleining

Nu ook door zorgverzekeraar vergoede zorg zoals borstverkleining bij Klaver Klinieken in Schijndel

Na een vliegende start op 1 mei 2019 slaat plastische chirurgische kliniek Klaver Klinieken haar vleugels verder uit. Naast het huidige pallet aan cosmetische ingrepen kan Klaver Klinieken nu ook verzekerde zorg waaronder handchirurgie anbieden. Het is een flinke stap voorwaarts en een mooie aanvulling op het huidige aanbod binnen het Medisch Centrum in Schijndel.

Tot op heden werden er alleen niet verzekerde cosmetische ingrepen aangeboden bij Klaver Klinieken, denk hierbij aan een borstvergroting, borstlift, liposuctie en ooglidcorrecties. “Hiermee hebben we een mooie start gemaakt, maar het kunnen aanbieden van alleen cosmetische ingrepen was voor ons niet volledig.

Handchirurgie

Ook de verzekerde zorg waaronder handchirurgie is een groot onderdeel binnen de plastische chirurgie. “We zijn dan ook blij dat we een vergunning hebben gekregen om dit ook aan te mogen bieden.” Aldus Esther Bodde plastisch chirurg bij Klaver Klinieken.

Welke ingrepen worden vergoed door de zorgverzekeraar? Denk hierbij bijvoorbeeld aan een borstverkleining, verwijderen van een moedervlek, carpaal tunnel syndroom, triggerfinger, dupuytren, littekens en in sommige gevallen wordt een ooglidcorrectie of buikwandcorrectie vergoed via de verzekering.

Jarenlange ervaring

Al deze ingrepen worden uitsluitend uitgevoerd door plastisch chirurgen Esther Bodde en Roel Fresow en medisch personeel met een jarenlange ervaring. “Kwaliteit en klanttevredenheid staan bij ons voorop, we zijn dan ook heel trots op de hoge waardering op Zorgkaart Nederland!”

Speciale inloopavond



Op 20 januari aanstaande is er een speciale inloopavond tussen 17:00 en 20:00 uur in Medisch Centrum Schijndel bij Klaver Klinieken.

Meer informatie over Klaver Klinieken is te vinden op de website www.klaverklinieken.nl

Bron: Klaver Klinieken