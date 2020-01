Toedienen medicijnen in ouderenzorg nog veiliger door slimme app

Zeker weten geeft een gerust gevoel

Treant Zorggroep verkleint de kans op vergissingen bij het toedienen van medicijnen aan ouderen door het gebruik van een slimme applicatie. De app registreert het uitzetten, controleren en toedienen van medicijnen zodat de kans op fouten minimaal is.

‘Slimme, efficiënte maar vooral veilige ouderenzorg, daar gaan wij voor’, zegt Kees Veling, directeur care van Treant Zorggroep. ‘ICT-toepassingen zoals het elektronisch toedienregistratiesysteem van MediCheck helpen hierbij.’ Het altijd hebben van een actueel medicijnoverzicht voor bewoners is volgens leerling verpleegkundige Thea Pool van woonwijkcentrum Holdert in Emmen het belangrijkste voordeel van de app. ‘In één oogopslag zie ik of alle bewoners hun medicijnen hebben gekregen en weet ik zeker dat ze de juiste medicijnen hebben gekregen. Dit geeft een gerust gevoel.’

Controle via tablet met slimme app

Met de app van MediCheck op haar tablet controleert Thea alle benodigde medicijnen voor bewoners.

‘Ik zie op de medicijnlijst welk medicijn ik moet geven en de hoeveelheid ervan. Dankzij de app weet Thea zeker dat ze de juiste medicatie aan de juiste bewoner geeft. Elke bewoner heeft namelijk een profielfoto bij zijn of haar medicijnoverzicht. Hierdoor geeft iedereen, ook flexmedewerkers, de juiste medicijnen aan de juiste persoon.

Meer regie bewoners

Zelf een dubbele controle doen op de tablet is de normaalste zaak van de wereld voor bewoners van Holdert. ‘Samen zetten we de benodigde medicijnen klaar. Eerst scan ik de barcode en krijg ik op de tablet de bevestiging dat dit het juiste medicijn is’, legt Thea uit. Vervolgens controleert de bewoner of naaste het merk, de hoeveelheid en de datum. Tot slot zet de bewoner of naaste een digitale handtekening voor akkoord. ‘Door medicijnen zelf te controleren hebben bewoners nu nog meer regie over hun medicijninname’, vertelt Thea.

Meer tijd voor bewoners

Verpleegkundigen kunnen met de komst van MediCheck snel en veilig een dubbele controle uitvoeren. Als het om risicovolle medicatie gaat, dan worden de losse tabletten gefotografeerd. De foto wordt digitaal ter controle aangeboden aan een verpleegkundige. En dat scheelt tijd: ‘je hoeft niet meer op zoek naar een collega die medicatie komt controleren. Dit levert ons waardevolle tijd op die we kunnen besteden aan bewoners’, aldus Thea.

Treant wordt digitaal

Alle zeventien locaties voor wonen en zorg van Treant Zorggroep gaan in 2020 werken met de medicatieapplicatie. Dit geldt ook voor wijkverpleegkundigen die zorg bij cliënten thuis leveren. Met het systeem van MediCheck kunnen zorgprofessionals van Treant digitaal informatie uitwisselen over medicatie met apotheken, andere zorgorganisaties en zorgprofessionals. ‘Ik wil niet meer terug naar het papierentijdperk: de applicatie werkt gemakkelijk en snel.’

