Coronavirus ‘s werelds duurste epidemie

Het coronaVirus is hard op weg ‘s werelds duurste epidemie te worden. De kosten van de epidemie is inmiddels al geraamd op 62 miljard, aldus LearnBonds.com. Hiermee zal het coronvirus, naar verwachting, de duurste epidemie sinds 2000 worden. Naar verwachting kost het virus in het eerste kwartaal van 2020 China ongeveer $ 62 miljard. Dit is een equivalent van 2% van het BNP van het land.

De impact op de Chinese economische groei zijn al merkbaar omdat het virus het hele land tot een stilstand heeft gebracht. Op basis van deze berekeningen kan de impact op het wereldwijde bnp ernstig zijn. Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding verwacht dat medio februari 427 sterfgevallen door Coronavirus, en het aantal infecties 20.626.

Duurste epidemie

Volgens LearnBonds.com is coronavirus naar verwachting de duurste epidemie in vergelijking met andere uitbraken van ziekten, waaronder ebola, varkensgriep en andere. Dit ondanks het feit dat eerdere ziekten zoals Mexicaanse griep en ebola een veel hoger dodental hadden. Ebola die de meeste delen van Afrika verwoestte, leidde tot een verlies van $ 53 miljard. Voor dit virus zijn 11.323 sterfgevallen en 28.646 infecties geregistreerd.

De Mexicaanse griepepidemie met het hoogste aantal slachtoffers, 18.138, resulteerde in een verlies van $ 50 miljard. Andere epidemieën met anzienlijke economische gevolgen zijn onder meer Vogelgriep ($ 40 miljard), SARS ($ 40 miljard) en MERS ($ 10 miljard). Over het algemeen is de impact van epidemieën ernstig. Vandaar de noodzaak om uitbraken te beheersen om economische stilstand in de getroffen regio’s te beperken. Het volledige verhaal, de infographic en de statistieken zijn hier te vinden: https://learnbonds.com/news/coronavirus-becomes-worlds-most-costliest-epidemic-new-report-reveals/