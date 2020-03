Sterftecijfer coronavirus COVID-19 in verschillende landen

Recente sterftecijfers van 11 landen, op basis van het aantal besmettingen en sterfgevallen



Meer dan 100.000 mensen zijn inmiddels besmet met het nieuwe coronavirus en 3.460 mensen zijn als gevolg van dat virus overleden. Ongeveer 80% van de gevallen en sterfgevallen zijn in China. Het sterftecijfer – het aantal bekende sterfgevallen uit het totale aantal bevestigde gevallen – verschilt op dit moment sterk per land. Over het algemeen lijkt het sterftecijfer te dalen naarmate meer mensen worden getest en besmettingen worden bevestigd.



COVID-19 sterftecijfers in verschillende landen met meer dan 100 besmettingen

Land Aantal besmettingen Doden Sterfecijfer USA 239 14 5,9% China* 80679 3034 3,8% Italië 3858 148 3,8% Iran 4747 124 2,6% Frankrijk 577 9 1,6% Japan 381 6 1,5% Spanje 360 5 1,4% Verenigd Koninkrijk 163 2 1,2% Nederland 128 1 0,8% Zuid-Korea 6593 42 0,6% Zwitserland 215 1 0,5%

Data van 6 maart 2020. *China en HongKong samen. Bron: John Hopkins University

De bovenstaande grafiek toont de sterftecijfers in landen met bevestigde sterfgevallen



Het sterftecijfer van het nieuwe coronavirus COVID-19 is tot nu toe hoger in de VS dan elders. Het steftecijfer, een basisberekening van het aantal bekende sterfgevallen gedeeld door het totale aantal bevestigde besmettingen, was ongeveer 6% in de V.S. vanaf op vrijdagochtend. Veertien Amerikanen overleden uit 250 bevestigde besmetingen.

Zuid-Korea, dat het op één na hoogste aantal gevallen buiten China heeft, heeft een sterftecijfer dat een tiende daarvan is van de mortaliteit van de USA. Van de 6.593 gevallen zijn er 42 mensen overleden: 0.6%.

Hoewel deze variatie tussen landen betrekkelijk is, het sterftecijfer sterk afhankelijk van hoeveel mensen zijn getest op het virus. In landen als Zuid-Korea en China, die honderdduizenden mensen hebben getest, is het sterftecijfer lager dan in bijvoorbeeld de VS, die minder dan 2.000 mensen hebben getest. Aangezien de uitbraak van COVID-19, nog steeds groeit en evolueert, en de gevallen van land tot land varieert, zijn de sterftecijfers van landen niet statisch en zullen ze blijven fluctueren.

Veel gezondheidsdeskundigen voorspellen dat de sterftecijfers over het algemeen zal dalen als het aantal gevallen stijgt en het aantal getestte mensen toeneemt. Zuid-Korea, dat meer dan 140.000 mensen heeft getest, biedt solide bewijs voor die voorspelling tot nu toe.



Waarom meer testen het sterftecijfer verlaagr

Wijdverbreide tests kunnen een lager sterftecijfer betekenen omdat de meerderheid van de coronavirusgevallen – ongeveer 80% – als mild wordt beschouwd. Maar de gevallen die als eerste getest en gemeld worden meestal de mensen zijn met ernstige symptomen en omdat die mensen naar het ziekenhuis moeten. Mildere gevallen, aan de andere kant, worden of niet geteld omdat ze niet getest worden of pas veel later worden toegevoegd aan de statistieken.

In de VS zijn tot nu toe, veel mensen zonder ernstige symptomen niet getest als gevolg van beperkte beschikbaarheid van testen.



Het sterftecijfer is niet hetzelfde als je kans om te sterven.

De WHO schatte dinsdag dat het wereldwijde sterftecijfer voor het coronavirus ongeveer 3,4% bedraagt.

Het mortaliteit van een ziekte is anders dan het sterfecijfer – dat laatste is het aantal sterfgevallen van het aantal mensen in een risicopopulatie. Een sterftecijfer is geen weerspiegeling van de waarschijnlijkheid dat een bepaalde persoon zal sterven als besmet.

Bron: John Hopkins Universiteit