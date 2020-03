Puberexpert en Opvoedkundige Marina van der Wal neemt het initiatief om ouders van pubers een steuntje in de rug te geven.

‘Als dit drie weken gaat duren, dan ga ik het zwaar krijgen!‘

De reactie van een moeder na een dag haar pubers thuis. Geen vakantie, wel alle tijd om zelf je dag in te delen. De structuur die school geeft valt weg en van ouders wordt verwacht dat ze de rol van van school en docenten over pakken. Dat gaat inderdaad een zware klus worden!



Om ouders dagelijks een hart onder de riem te steken is de Academie voor Gezin & Relatie afgelopen maandag gestart met Facebook Live uitzendingen met de titel ‘De Start van de Dag’. Dé mogelijkheid voor ouders om ook zelf een beetje ‘in de dagelijkse routine te blijven’ als je opeens onvrijwillig thuis moet gaan werken of veel meer dagen en uren aan de eettafel je functie moet invullen, náást de zorg voor je pubers.

In grote behoefte voorzien

Het blijkt op dag 2 al in een grote behoefte te voorzien; we worden overstroomd door vragen van ouders. Wat dat betreft kunnen we waarschijnlijk tot ver na 6 april uitzendingen blijven verzorgen.



In de groep kunnen ouders napraten en elkaar een hart onder de riem steken. Wat je op een doorsnee ‘werkdag’ eigenlijk bij het koffiezetapparaat doet. De groep heeft een moderator om de gesprekken, als dat nodig zou zijn, te beoordelen op inhoud.

‘De Vraag van de Dag’

Tijdens de uitzending van maximaal 30 minuten staat er steeds één opvoedthema centraal en hebben ouders de mogelijkheid om hun vragen te stellen. Iedere uitzending wordt er ook ‘De Vraag van de Dag’ doorgegeven. Een vraag die ouders kan helpen om op een wat soepeler manier een gesprek met hun pubers aan te gaan.



Alle ouders van pubers zijn van harte welkom in de facebookgroep ‘opvoedbreinbrekers’. Je vindt deze via de link https://www.facebook.com/groups/opvoedbreinbrekers/ Deelname is kosteloos.

Bron: Academie voor Gezin & Relatie