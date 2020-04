Werken aan oplossingen voor mantelzorger die vast loopt

MantelzorgNL werkt aan oplossing voor mantelzorger die het niet meer redt

MantelzorgNL werkt samen met het ministerie van VWS en de VNG aan een oplossing voor mantelzorgers in de thuissituatie die door het wegvallen van de thuiszorg, dagbesteding en andere vormen van ondersteuning, niet meer redden.

De Zorgladder Mantelzorg brengt de ernst van de situatie in beeld én toont wie er verantwoordelijk en beschikbaar zijn voor hulp. De Zorgladder een dezer dagen gelanceerd.

Als gevolg van het coronavirus komt er meer zorg op het bordje van de mantelzorger terecht. De thuiszorg belt af, de dagbesteding is gesloten en ook de huishoudelijke hulp komt niet meer. Maar de zorg voor je naaste wordt niet minder. De coronacrisis maakt het mantelzorgen fysiek en mentaal erg belastend zijn. En daarmee wordt het risico vergroot dat mantelzorgers overbelast raken en net of minder beschikbaar zijn voor mantelzorg. Om ervoor te zorgen dat mantelzorgers er niet aan onderdoor gaan heeft MantelzorgNL samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) de Zorgladder Mantelzorg opgesteld. De zorgladder Mantelzorg is een richtlijn met vijf stappen. De vijftraps zorgladder brengt de ernst en zwaarte van de zorgverlening van de mantelzorger per situatie in beeld én maakt tevens inzichtelijk wie verantwoordelijk is voor hulp als het spaak loopt.

De vijf treden van de zorgladder mantelzorg:

Mantelzorg en het eigen netwerk: Het start ermee dat mantelzorgers meer dan anders een beroep doen op hun eigen netwerk. MantelzorgNL helpt mantelzorgers hierbij, maar doet ook een beroep op iedereen om mantelzorgers te helpen. Informele hulp: Als er geen of onvoldoende netwerk is, dan moeten mantelzorgers kunnen rekenen op vrijwilligers. In elke gemeente moet een duidelijk meldpunt zijn om hulp te regelen, waar lokale en landelijke initiatieven zijn gebundeld. 3.Wmo-hulp: Gemeente en aanbieders maken afspraken om bijvoorbeeld veilige en kleinschalige dagbesteding op maat mogelijk te maken, opdat de thuissituatie enigszins ontlast wordt.Ook deze zorg loopt via het meldpunt van een gemeente. Verpleging en verzorging: Het wegvallen van thuiszorg zorgt voor ernstige problemen van een mantelzorgen. Er moet geïnventariseerd worden of en hoe deze vorm van zorg toch weer kan worden ingezet. Ook kan bijvoorbeeld externe nachtzorg een bijdrage leveren om de mantelzorger de broodnodige rust te bieden doordat ze weer en paar nachten kan doorslapen zonder onderbreking. Wijkverpleging of huisarts zijn hiervoor het aanspreekpunt. Een mantelzorgmakelaar kan ook hulp bieden met regelzaken. En biedt professionele ondersteuning aan de mantelzorger, om regie te houden of te krijgen en balans te behouden tussen werk, privé en mantelzorg. Vind een onafhankelijk mantelzorgmakelaar of cliëntondersteuner bij u in de buurt. Tijdelijk verblijf. Als er sprake is van een crisis, bijvoorbeeld omdat de mantelzorger uitvalt of omdat de mantelzorger door de toenemende druk de zorg niet meer aan kan. De zorg moet dan worden overgenomen. Een naaste dan tijdelijk worden opgenomen. De huisarts heeft hierin een centrale rol.

Vangnet

Mantelzorger staan er alleen voor. De Zorgladder mantelzorg wordt onderdeel van een richtlijn voor ondersteuning van mantelzorgers in deze tijd van crisis. De bijbehorende richtlijn gaat het leidend beleid worden dat een vangnet vormt om mantelzorgers te helpen die het zonder hulp van anderen niet redden in deze crisistijd. Door de zorgladder en de richtlijn staan mantelzorgers er niet meer alleen voor.’Mantelzorgers die vragen hebben over de Zorgladder Mantelzorg kunnen terecht bij de Mantelzorglijn, de landelijke hulplijn voor mantelzorgers. Bereikbaar van 9.00 tot 18.00 uur optelefoonnummer 030 760 60 55 (lokaal tarief).