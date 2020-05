Grip op coronastress met online workshop

De coronacrisis heeft grote invloed op het dagelijks leven. Veel zaken die tot voor kort heel normaal waren, zijn nu ineens onzeker. Dit heeft invloed op de gezondheid. Zo kan de onzekerheid over de duur van de situatie en angst voor ziekte stress veroorzaken.* Zilveren Kruis vindt het belangrijk dat iedereen zich beter voelt in zijn eigen omgeving. Daarom motiveren we mensen zelf aan de slag te gaan met hun gezondheid. We bieden onze verzekerden gratis toegang tot de online workshop ‘Grip op coronastress’ van Stichting mirro.



De workshop is erop gericht om grip te krijgen op piekergedachten en zelfs in moeilijke tijden de dingen die goed gaan te waarderen.



Bijdragen aan mentale gesteldheid



De onzekere coronatijd waarin we ons bevinden, kan ervoor zorgen dat mensen de focus leggen op alles wat nu niet kan. Ad Bergsma, psycholoog bij Stichting mirro: ‘We hopen dat deze module kan bijdragen aan de mentale gesteldheid van mensen. Met minder stress komt je deze periode beter door; door nu stress aan te pakken heb je daar straks profijt van.’

Dagelijkse routines zijn door coronamaatregelen grotendeels veranderd. Het helpt om een plan te maken plan dat zo concreet en haalbaar mogelijk is, de workshop van Stichting mirro helpt daarbij. Onder andere ademhalingsoefeningen en het aanleren van positieve gedachten en vaardigheden zijn onderdeel van de online workshop.



Ondersteuning in een tijd van crisis



De workshop is opgemaakt uit twee delen; het eerste gedeelte gaat over mentale gesteldheid en wat iemand daar zelf aan kan doen. Het tweede deel richt zich op thuiswerken en welke vaardigheden nodig zijn om dat goed te doen. Jan-Willem Evers, commercieel directeur Zilveren Kruis: ‘We willen al onze verzekerden ondersteunen in deze moeilijke tijd, zodat ze wat beter in hun vel zitten. Juist nu mensen te motiveren de nadruk te leggen op wat wél kan. Hiervoor vaardigheden aanleren helpt hierbij.’



Achter de schermen: vragen & antwoorden

Naast deze online workshop heeft Zilveren Kruis een online omgeving: ‘Achter de schermen’, ingericht met meer informatie vanuit experts en antwoorden op de veel gestelde vragen over corona. Het platform is vrij toegankelijk voor iedereen en richt zich, met tips en inspiratie, op het helpen gezond houden van lijf en geest.



De workshop ‘Grip op coronastress’ is volledig anoniem en is te volgen vanuit huis. Geïnteresseerden kunnen zich direct registreren en starten met de module. De online workshop is tot 31 juli gratis toegankelijk.



*Dit en meer blijkt uit onderzoek van DirectResearch in opdracht van Zilveren Kruis

Bron: Zilveren Kruis