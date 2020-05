Luister nu naar de nieuwe #slimmezorg podcast door Arno Rutte

Slimme zorg is een podcast over de gezondheidszorg in Nederland. Door de vergrijzing en het Coronavirus staat de gezondheidszorg in Nederland aan de vooravond van grote uitdagingen. Steeds meer mensen hebben behoefte aan zorg, maar het aantal mensen dat die zorg kan leveren neemt niet toe.

Hoe waarborgen we dat voor iedereen goede zorg beschikbaar is, zowel vandaag als over twintig jaar? Dat kan alleen met slimme zorg.

Lang gekoesterde wens

Arno Rutte;” Het maken van een podcast over ‘slimme zorg’ is een lang gekoesterde wens. Over zorg wordt veel beweerd, vaak in korte emotionele statements. Maar de uitdagingen en dilemma’s in de zorg zijn mede door de forse vergrijzing complex en groot. Oplossingen laten zich niet vatten in een oneliner. In deze podcast nemen we daarom de tijd écht in gesprek te gaan met mensen die intensief werken aan oplossingen. Ik hoop dat deze gesprekken meehelpen om duurzaam gezamenlijk te bouwen aan het behouden en van goede, toegankelijke en betaalbare zorg voor iedereen.”

In deze podcast gaat Arno Rutte op zoek naar oplossingen waarmee we het zorginfarct kunnen voorkomen. Door in gesprek te gaan met mensen die er toe doen in de zorgsector horen we wat volgens hen slimme zorg is. Dat kunnen bestuurders zijn, maar ook specialisten die op operationeel niveau actief zijn, of patiënten die iedere dag bezig zijn hun zorg vorm te geven en te verbeteren.

Elke twee weken verschijnt er een nieuwe aflevering op Spotify, iTunes en overige podcastapps.

Via Apple Itunes: https://podcasts.apple.com/nl/podcast/slimme-zorg/id1508151256

Via Spotify: https://open.spotify.com/show/7JcAugPoifUYgwkFpAPwvm

Via Soundcloud: https://soundcloud.com/user-224915704

