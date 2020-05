Opening eerste corona-zorglocatie voor dak- en thuislozen

Het omliggende terrein van het Cars Jeans Stadion is ingericht als tijdelijke corona-zorglocatie voor dak- en thuislozen. Op vrijdag 22 mei vindt de sleuteloverdracht van de hoofdaccommodatie plaats en kan deze in gebruik worden genomen. Den Haag is de eerste gemeente die dankzij de inzet van burgerinitiatief DoneerEenDorp en ADO Den Haag een speciale plek heeft laten bouwen voor zieke dak- en thuislozen.



Om te kunnen voldoen aan de richtlijnen van het RIVM en GGD en zo verdere besmetting te voorkomen, is het van belang dat er opvang is, voor zowel onbesmette, als voor (vermoedelijk) besmette dak- en thuislozen om in ‘vervangende thuisisolatie’ uit te zieken. Dankzij dit initiatief kunnen zij op de tijdelijke corona-zorglocatie, zolang dat volgens de RIVM-richtlijnen noodzakelijk is, uitzieken. Zodra de patiënten hersteld zijn, worden zij overgeplaatst naar de noodopvang.



De Kessler Stichting zorgt, in samenwerking met GGD Haaglanden en HWW-zorg, 24 uur per dag voor personele bezetting, verpleegkundige hulp en begeleiding. Zij komen te werken in een veilige werkomgeving en beschikken over de nodige beschermingsmiddelen.

De zorglocatie



De speciaal ontworpen hoofdaccommodatie (600m2) biedt bij de start plek aan 10 dak- en thuislozen en bestaat uit 31 units, waarvan 6 slaap- /behandelzalen. Het slimme modulaire bouwsysteem kan indien nodig snel worden opgeschaald tot 40 individuele units. De ruimte is opgedeeld in drie zones met drie aparte ingangen. De eerste zone is bestemd voor besmette patiënten. De tweede zone voor dak- en thuislozen die nog getest moeten worden. Zij worden opgevangen in stand-alone units tot de uitslag binnen is en de derde zone is speciaal voor personeel.

Bron: Gemeente Den Haag