Thuiswerkers bewegen veel minder door coronamaatregelen

Minder woon-werkverkeer wordt niet gecompenseerd

Mensen die door de coronamaatregelen minder bewegen omdat ze thuiswerken en minder activiteiten buiten de deur hebben, compenseren deze afname in beweging niet of nauwelijks. Dat concludeert hoogleraar fysiologie Maria Hopman van het Radboudumc na onderzoek onder deelnemers aan de Vierdaagse en de Zevenheuvelenloop.



Het Radboudumc onderzoekt al jarenlang de beweegpatronen van 22.000 deelnemers aan de Nijmeegse wandel- en hardloopevenementen. Toen de coronamaatregelen werden doorgevoerd, heeft Maria Hopman deze groep mensen opnieuw bevraagd door middel van een vragenlijst. Uit analyse van de eerste 4.000 vragenlijsten blijkt dat iedereen significant minder beweegt.

Wegvallen woon-werkverkeer wordt niet gecompenseerd



De onderzoekers onderscheiden drie groepen mensen: een categorie mensen die nu thuiswerkt, een categorie mensen voor wie de werkomstandigheden niet zijn veranderd en een categorie mensen die werkloos is of met pensioen. “Elke groep is minder gaan bewegen, maar het grootste verschil zit hem bij de mensen die sinds de maatregelen thuiswerken. Daar is een verval van twintig procent te zien.”

De respondenten laten dus weten een stuk minder te bewegen. Dit komt grotendeels doordat het woon-werkverkeer is weggevallen. Wie in normale tijden naar het werk loopt of fietst, maar nu door de maatregelen in verband met de coronacrisis thuiswerkt, compenseert deze afname in beweging niet of nauwelijks. Maria Hopman: “Het is dus niet zo dat mensen nu na hun werk nog even een uurtje gaan fietsen om te compenseren dat ze de hele dag binnen hebben gezeten.”

Daarnaast valt ook op dat ook mensen voor wie er geen verandering in werk is opgetreden, bijvoorbeeld omdat de pensioengerechtigde leeftijd al bereikt is, minder bewegen. Deze groep onderneemt regelmatig activiteiten, zoals familiebezoek, bezoeken aan musea of andere culturele instellingen en evenementen, et cetera. Maria Hopman: “Deze mensen bewegen normaal veel doordat ze ergens naartoe gaan, of dat nu met de fiets of het openbaar vervoer is. Dat valt nu weg, en we zien ook in deze groep dat er weinig gecompenseerd wordt.”

Slaap, weerstand en gewicht



Uit het onderzoek blijkt ook dat een kwart van de thuiswerkers meer is gaan slapen sinds de maatregelen van kracht zijn. Een verklaring hiervoor zou kunnen liggen in het verdwijnen van de reistijd. De onderzoekers blijven de deelnemers de komende tijd volgen. Zo hoopt ze meer te weten te komen over onder meer een eventuele gewichtstoename bij mensen. Ook wordt er gewerkt aan een publicatie met meer resultaten.

Uit een recent verschenen notitie van TNO blijkt het belang van een gezonde leefstijl, waaronder regelmatig bewegen. Maria Hopman zegt hierover: “We zeggen niet voor niets dat een half uur per dag bewegen belangrijk is. Actief zijn is goed voor je weerstand en je immuunsysteem. En ook voor de lange termijn is elke dag actief zijn bewezen goed en verkleint het de kans op onder meer hart- en vaatziekten. Hoe langer deze periode duurt, hoe moeilijker het wordt om straks weer op te starten. Dus blijf actief.”

Bron: TNO