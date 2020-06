Harm Edens maakt muziek-serie met Philadelphia Zorg

Klassieke muziek toegankelijk voor mensen met een verstandelijke beperking:

Muziekinstrumenten als de cello, piano en viool zijn eeuwenoud. Maar wat weten we ervan? Hoeveel snaren heeft een cello? En hoe klinkt een viool als je er boos op speelt? In PhiLaLa Classic neemt presentator Harm Edens de kijker van Hallo Thuis mee op een klassieke reis. Vrijdag 5 juni is de eerste aflevering te zien om 12 uur op Hallo Thuis, het videokanaal voor mensen met een verstandelijke beperking van Philadelphia Zorg.

Toen maandag 16 maart de intelligente lockdown inging, startte Philadelphia de volgende dag een speciaal platform en videokanaal op internet: ‘Hallo Thuis’ (www.philadelphia.nl/hallothuis). Met workshops, een eigen journaal en leuke afleiding, afgestemd op het niveau van de mensen die we ondersteunen. Én heel veel muziek.

‘Klassieke muziek toegankelijk maken’



Iedereen spreekt de taal van muziek. Precies de reden waarom Philadelphia muziek zo belangrijk vindt in de dagelijkse zorg. Met haar programma PhiLaLa wil de landelijke zorgorganisatie ook door middel van muziek het beste halen uit de mensen die zij ondersteunt. Programmamanager Lotte van Opstal: “We zijn dan ook trots op deze serie PhiLaLa Classic, waarin Harm Edens en de musici de kijker meeneemt in deze wonderlijke wereld. Heel bijzonder dat we naast onze eerdere muziekprogramma’s nu ook aandacht kunnen geven aan klassieke muziek voor mensen met een verstandelijke beperking.”

Vervolg: PhiLaLa Jazz



PhiLaLa Classic wordt elke week uitgezonden op Hallo Thuis op woensdag en vrijdag om 12 uur. Deze wordt opgevolgd door PhiLaLa Jazz. Lotte van Opstal: “Jazz is net als klassiek een muziekstroming waarmee mensen niet vanzelfsprekend kennismaken. Daarnaast spelen bij jazz heel andere muziekinstrumenten een rol zoals de contrabas, trompet en drums. We vonden het daarom super dat Harm samen met ons een tweede serie wilde maken speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook was het tof dat we de prachtige ruimtes mochten gebruiken van onze samenwerkingspartner Akoesticum in Ede. Dat maakt het muzikale feest helemaal af.”

Een korte trailer staat op YouTubekanaal van Hallo Thuis.