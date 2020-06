Franciscus wint Werf& Award voor arbeidsmarktcampagne

De arbeidsmarktcampagne ‘wie de klomp past’ van Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft op donderdag 28 mei de felbegeerde Werf& Publieksaward gewonnen. Deze award is de kroon op de succesvolle campagne die in het voorjaar van 2019 werd gelanceerd. De campagne is ontwikkeld samen met het bureau 0-to-9 uit Rotterdam.

Uit maar liefst 47 inzendingen werd de campagne genomineerd. Een vak- en publieksjury bepaalden uiteindelijk de winnaars van de Werf& Award. De volstrekt eigen invalshoek en de ongekende mogelijkheden van de campagne vielen op bij de publieksjury. De vakjury was enthousiast over de indrukwekkende resultaten en de leuke integratie met de recruitmentsite en social media.

Een campagne met resultaat

De arbeidsmarktcampagne van Franciscus is gebouwd rond het schoeisel dat zo kenmerkend is voor de zorg in het ziekenhuis. Want de klomp is een op het oog onbenullig ding, maar deze kunststof stappers verbinden alle medewerkers van Franciscus. De campagne heeft als doel het werven van nieuwe medewerkers en het behouden van huidige medewerkers. Met de campagne laten we onze toekomstige collega´s zien dat we hen een basis bieden waarin iedereen zich thuis, gewaardeerd en gelijk voelt.

Maar ook intern wordt de klomp omarmd: met challenges kunnen medewerkers de echte rode Franciscus klompen winnen. Zo zijn de klompen in korte tijd een echte mascotte geworden. De campagne is niet alleen leuk om te zien maar heeft ook veel resultaat: zo is er een stijging van 26% in het aantal aangenomen verpleegkundigen en 50% in het aantal aangenomen gespecialiseerd verpleegkundigen. Het percentage uitstroom van medewerkers ging van 13,7% naar 10%.

Bron: Franciscus Gasthuis & Vlietland