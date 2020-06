“Het is belangrijk dat operaties van patiënten met ernstig overgewicht niet worden uitgesteld’’

Patiënten met ernstig overgewicht (morbide obesitas) moeten snel in aanmerking komen voor een operatie, nu de ziekenhuizen weer plaatsmaken voor andere dan COVID-19 behandelingen.



Door het coronavirus zijn veel operaties uitgesteld, waardoor er een stuwmeer van patiënten is ontstaan. Nu de ziekenhuizen weer opengaan voor andere operaties, moet er een keuze worden gemaakt welke behandelingen het eerst worden gedaan. “Het is belangrijk dat mensen met ernstig overgewicht, en zeker die met bijkomende ziektes als diabetes en hart- en vaatziekten, snel worden geopereerd’’, stelt dr. Ignace Janssen, medisch directeur van de Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK).

Uitstel zal leiden tot hogere ziekte- en sterftecijfers



Hij verwijst naar een recent verschenen artikel in het gerenommeerde tijdschrift The Lancet. Hierin stelt professor Francesco Rubino van het Londense Kings College, dat uitstel van behandeling van mensen met ernstig overgewicht en de daarmee vaak gepaard gaande aandoeningen zal leiden tot hogere ziekte- en sterftecijfers. Een snelle behandeling zal daardoor een gunstig effect hebben op de kosten van de gezondheidszorg, schrijft Rubino, die gezien wordt als een autoriteit op dit gebied.



Sinds twee weken is de screening van patiënten bij de Nederlandse Obesitas Kliniek weer in levenden lijve mogelijk. Dit gebeurt volgens medisch directeur Janssen in een veilige omgeving. De patiënt wordt, geheel volgens de RIVM-richtlijnen, achtereenvolgens gezien door een arts, diëtist en psycholoog. De screening bepaalt of de patiënt in aanmerking komt voor een behandeling, en daarmee voor een maagverkleining in het ziekenhuis. Ook daar wordt een aangepast protocol gevolgd, coronapatiënten worden strikt gescheiden van de rest, zegt Janssen.

Bron: Nederlandse Obesitas Kliniek