Jenny Nij Bijvank: Onbegrepen zichtklachten bij MS mogelijk door oogbewegingsstoornissen

Mensen met MS kunnen veranderde oogbewegingen hebben. Deze oogbewegingsstoornissen kunnen leiden tot klachten bij het zien. Jenny Nij Bijvank heeft een methode ontwikkeld om deze oogbewegingen te meten. Een goed gezichtsvermogen is belangrijk voor mensen met MS, omdat zij vaak al veel andere beperkingen hebben. Met deze meetmethode worden oogbewegingen gemeten met een moderne eye tracking methode (infrarood oculografie). Hiermee worden ook subtiele afwijkingen, niet goed te zien in het oog, vastgelegd.

Oogproblemen



Een voorbeeld van een gevonden oogbewegingsstoornis is een vertraging van het ene oog ten opzichte van het andere, bij het kijken naar links en rechts. Dit komt bij ongeveer een derde van de MS-patiënten voor. Zij hadden ook vaker last van dubbelzien en moeite met focussen. Oogbewegingsstoornissen lijken vooral voor te komen bij mensen die al langer de ziek zijn en met meerdere beperkingen. Het komt ook vaker voor bij de progressieve vorm van MS.

Nij Bijvank hoopt in kaart te brengen of en waar de communicatie van hersengebieden anders is bij bepaalde oogbewegingsstoornissen. Voor het uitvoeren van oogbewegingen zijn veel hersengebieden nodig. Het meten van veranderingen in oogbewegingen is daarom een afspiegeling van wat er in de hersenen gebeurt bij mensen met MS. Zo kan het meten van oogbewegingen mogelijk helpen om de ziekte beter te monitoren of te voorspellen. Daarnaast kan het meten van oogbewegingen bijdragen in het testen van nieuwe medicamenten voor MS.

Link naar proefschrift

Bron: Amsterdam UMC