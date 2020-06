Saxenburgh schaft de patiëntenkaart af

Saxenburgh wijzigt per 1 juli 2020 het aanmeldsysteem voor patiënten die een afspraak hebben in Hardenberg. Patiënten kunnen zich dan alleen nog met een geldig identiteitsbewijs aanmelden bij de aanmeldzuil in het nieuwe Saxenburgh Medisch Centrum. Aanmelden met een patiëntenkaart vervalt hiermee. Saxenburgh zet hiermee de eerste stap in het wijzigen van het ontvangstproces.

Nieuwe aanmeldzuilen

Op dit moment meldt de patiënt zich al aan bij de nieuwe aanmeldzuilen in het Saxenburgh Medisch Centrum. Dat kan nu nog met een patiëntenkaart of geldig identiteitsbewijs, waardoor bekend is dat de patiënt er is voor zijn of haar afspraak. Per 1 juli is het aanmelden met de patiëntenkaart dus verleden tijd. Ook bij een bezoek aan één van de buitenpoliklinieken dient de patiënt een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Op deze wijze voldoet het ziekenhuis aan de wettelijke identificatieplicht en zijn de patiëntgegevens altijd up-to-date.

Eerste stap

Het afschaffen van de patiëntenkaart per 1 juli is een eerste stap [SXB1] in het wijzigen van het ontvangstproces in het Saxenburgh Medisch Centrum. Als het nieuwe ziekenhuis in september in gebruik wordt genomen, zullen patiënten zich voor een afspraak op de polikliniek eerst moeten inchecken door middel van een geldig identiteitsbewijs. Als identiteitsbewijs geldt een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Ook kan de patiënt bij de incheckzuil zijn of haar gegevens controleren. Als de gegevens zijn gecontroleerd, ontvangt de patiënt via de zuil een afsprakenticket met daarop de instructies over de afspraak/afspraken en de route(s) ernaartoe. De patiënt kan zich met dit ticket aanmelden bij het aanmeldpunt in het wachtgebied. Via schermen wordt de patiënt opgeroepen naar de juiste kamer. Vooruitlopend op deze werkwijze in september, vervalt met ingang van 1 juli het aanmelden met een patiëntenkaart.

Bron: Saxenburgh