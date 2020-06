E-bikes maken ouderen aanzienlijk mobieler

Univé: ‘Meer snelheid en meer kilometers, maar ook meer risico op letsel’

De e-bike heeft senioren in de afgelopen jaren aanzienlijk mobieler gemaakt. Dat concludeert Univé na analyse van CBS-cijfers over het fietsgedrag in Nederland tussen 2010 en 2017. Wat blijkt? 65-plussers zijn in die periode maar liefst 13,4 procent sneller gaan fietsen, terwijl de snelheid van fietsers tot 50 jaar nauwelijks is toegenomen. Daarnaast zijn fietsers van 75 jaar en ouder gemiddeld ruim 33% meer kilometers gaan afleggen.

Deze groei in snelheid en afstand houdt verband met de populariteit van e-bikes onder ouderen, concludeert Univé. Maar daarmee neemt ook het risico op letsel onder senioren toe. 65-plussers: 90% van de verzekerde fietsen is een e-bikeVolgens cijfers van o.a. de RAI Vereniging en BOVAG eind februari 2020 is in 2019 in Nederland het recordaantal van 420.000 nieuwe e-bikes verkocht. Die groeiende populariteit ziet Univé ook terug in het aantal afgesloten fietsverzekeringen in 2020. Negen van de tien 65-plussers verzekert een e-bike. Bij klanten van 30 tot 65 jaar is dit de helft en in de categorie tot 30 jaar slechts een derde.

‘Zelfstandiger en vitaler’

Etienne de Cooker, directeur van Univé Schade, erkent de voordelen van de e-bike. ‘E-bikes bieden steeds meer gemak. Daardoor kunnen ouderen langer zelfstandig mobiel blijven en zijn zij voor vervoer minder afhankelijk van hun naasten. Met meer snelheid en minder weerstand blijft hun wereld groot. Bovendien blijven ze in beweging. En dat alles bij elkaar draagt bij aan hun welzijn en vitaliteit.’



Eenzijdige verkeersongelukken

Tegenover de winst in snelheid en bereik ziet De Cooker ook een keerzijde van de opmars van de elektrische fiets. Bij het aantal verkeersletsels dat bij Univé wordt gemeld, blijkt steeds vaker een e-bike betrokken. ‘Niet zelden gaat het dan om eenzijdige ongelukken. Dit toont aan dat de snelheidsrisico’s van de e-bike nogal eens worden onderschat en dat verkeerssituaties soms niet tijdig worden overzien.’



Veiligheidszorgen

Verkeersletselcijfers over 2018 die VeiligheidNL vorig najaar publiceerde ondersteunen de veiligheidszorgen rondom e-bike-gebruik door ouderen. Niet alleen bleek het aantal fietsongevallen die spoedeisende hulp vereisen in tien jaar tijd met 30 procent gestegen, ook was 40 procent van de SEH-slachtoffers in 2018 55 jaar of ouder. Toegespitst op ongevallen met e-bikes, bleek zelfs 83 procent van de getroffen fietsers uit 55-plussers te bestaan. Dat bij de ongelukken met een e-bike bovendien vaker sprake was van een eenzijdig ongeluk dan bij de gewone fiets geeft extra reden tot zorg.



E-bikedagen

Volgens De Cooker is het niet de e-bike zelf die gevaren met zich meebrengt, maar houdt het risico op schade en letsel vooral verband met de mate van ervaring van de gebruiker. Hoewel als gevolg van de geldende coronarichtlijnen de geplande edities voor 2020 zijn uitgesteld, organiseert Univé daarom jaarlijks een aantal e-bikedagen op regionaal niveau. Hiermee wil Univé haar leden en andere belangstellenden kosteloos aan de hand van theorie en praktijk beter voorbereid de weg op laten gaan met hun e-bike.



De Cooker: ‘Samen met onze leden kunnen we met dergelijke trainingen de risico’s van het besturen van een e-bike eenvoudig beperken of zelfs voorkomen. Als hoofdambassadeur van de overheidscampagne ‘Samen Naar Nul Verkeersslachtoffers’ dragen we met verschillende initiatieven bij aan verkeersveiligheid. Onze e-bikedagen zijn daar een voorbeeld van. Want ook als coöperatie willen we dat leden zich zeker voelen in het verkeer en volop kunnen genieten van de voordelen van de e-bike.’



Klik HIER voor meer informatie over dit onderwerp.

Bronnen: BOVAG, CBS, RAI Vereniging, VeiligheidNL en data Univé