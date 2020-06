Korting eigen bijdrage Wmo vanwege corona

In verband met de landelijke coronamaatregelen is veel Wmo-hulp en ondersteuning niet geleverd en daarom heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten de eigen bijdrage voor de maanden april en mei 2020 niet in rekening te brengen. Mensen betalen over heel 2020 dus maximaal 10 maanden x € 19,- = maximaal € 190,-. De maatregel geldt niet voor Wmo-klanten die wonen in een instelling voor beschermd wonen of voor opvang. Voor deze voorzieningen loopt de hulp en/of ondersteuning namelijk door.

CAK: factuur voor eigen bijdrage Wmo is vertraagd

Mensen die hulp en/of ondersteuning krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), moeten een eigen bijdrage betalen. Door een technisch probleem bij CAK heeft nog niet iedereen facturen voor de eigen bijdrage ontvangen. De komende maanden verstuurt CAK haar klanten die van de Wmo gebruik maken, stap voor stap de facturen.