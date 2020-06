LUMC zet extra stap in zorg op afstand

Het LUMC lanceert de LUMC Care app waarmee patiënten hun gezondheidssituatie thuis kunnen monitoren. Met de app geven zij meetwaarden en klachten digitaal door. Eerder gebeurde dat vaak analoog of met verschillende apps. Dat kan nu in één app, die is uitgebreid met onder andere vragenlijsten.

Direct naar het EPD

De LUMC Care app is ontwikkeld voor de LUMC Box, waarmee digitale meetapparatuur zoals bloeddrukmeter, weegschaal, ECG-apparaat of zuurstofmeter aan de patiënt in bruikleen worden gegeven. De meetwaarden geven zij automatisch via de app door naar het elektronisch patiëntendossier (EPD). Zo is er geen risico op dataverlies en kan er frequente monitoring plaatsvinden, die zowel voor de patiënt als voor de behandeld arts het inzicht in de gezondheidssituatie vergroot. Daarnaast kunnen patiënten ook via de app aangeven of er klachten zijn en kunnen ze informatie ontvangen.

1.5-metersamenleving

De reguliere zorg wordt na de COVID-golf weer gefaseerd opgeschaald. Nierspecialist en innovator Onno Teng: ‘Deze vorm van thuismonitoring ondersteunt de 1.5-metersamenleving. We verlenen op deze manier goede zorg voor direct zorgbehoevenden, terwijl de monitoring thuis veilig doorgaat’

Opschaling

De LUMC Care app is beschikbaar voor verschillende patiëntgroepen met onder meer COVID, hartklachten en zwangeren. Het aantal afdelingen in het LUMC dat met de LUMC Box wil werken stijgt. Daarom werkt het LUMC hard aan bredere inzet van de LUMC Box. Pharos, het landelijk expertisecentrum dat bijdraagt aan het terugdringen van gezondheidsverschillen, testte de LUMC Care app en oordeelde zeer positief over het gebruiksgemak.

Waardegedreven zorg

Met slimme technologie werkt het LUMC aan de ontwikkeling van waardegedreven zorg. Deze werkwijze verbindt klinische en persoonlijke waarden, en stemt deze af op de financiële, organisatorische en maatschappelijke lasten. Op deze manier leggen zorgverleners en patiënten samen de basis voor besluiten op maat in het zorgproces.

Het goede gesprek

Hartspecialist en innovator Douwe Atsma: ‘Innovatie moet helpen de logistiek voor zowel de patiënt als de zorgaanbieder te verbeteren. Alleen zo kan de aandacht voor gezonder leven en het voeren van het goede gesprek gerealiseerd worden. De geavanceerde LUMC Box sluit hier helemaal op aan.’ De LUMC Care app is verkrijgbaar in de Google Playstore (Android) en op zeer korte termijn ook in de Appstore voor iOS.

Bron: LUMC