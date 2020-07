Samenwerking Hutten en Bernhoven in coronatijd: ‘Ondanks alle pijn een goed gevoel’

‘’In ziekenhuis Bernhoven heerst een ‘oorlogssituatie’’’ – ‘’Ziekenhuis Bernhoven loopt tegen haar grenzen aan.’’ Zoals de kranten kopten, was de druk op Bernhoven in Uden extreem en ongekend hoog. Ondanks de storm, hectiek, ellende en het intense verdriet werd er binnen de deuren van Bernhoven een uiterst gecontroleerde aanpak doorgevoerd.

De zorg in Nederland komt langzaam weer op adem nu het aantal coronapatiënten binnen de zorginstellingen dagelijks afneemt. Hutten Care & Cure werkt binnen diverse zorginstellingen, waaronder ziekenhuizen, instellingen voor ouderenzorg en revalidatieklinieken. Hier leveren we met een gastvrij en puur voedingsconcept een bijdrage aan herstel en welzijn van de cliënten en patiënten. Om als externe partner onder de huidige hectische omstandigheden echt te ontzorgen en hulp te bieden waar mogelijk, is een feilloze afstemming met de zorginstelling cruciaal. Het doet een beroep op onze veerkracht en flexibiliteit als organisatie, maar zeker die van onze samenwerkers van Care & Cure. Zij werkten maandenlang onder deze extreme omstandigheden. Wat blijft hen bij van deze bijzondere tijd?

Een team vanaf de eerste dag



Stephanie Meijers is locatieverantwoordelijke voor Hutten bij Bernhoven: “Vanaf het moment dat de eerste patiënt bij ons binnenkwam, is er een sneltrein gaan rijden. Al snel konden we niet meer terugvallen op onze normale werkprocessen. Ik zocht meteen de samenwerking met onze contractmanager bij Bernhoven, Lieke van den Bogaard, en ben aangesloten bij het dagelijkse crisisoverleg met het team van de afdeling Servicemanagement. Zo bleven onze lijntjes heel kort.” “Ja, en dat was echt nodig,” vervolgt Lieke, “want binnen de kortste keren waren wij een coronahaard van Nederland en moesten we processen van dag tot dag aanpassen. Waar we de ene dag nog mensen verspreid door het ziekenhuis hadden liggen, spraken we de volgende dag af om een cohortafdeling in te richten. Uiteindelijk was één bouwlaag geheel in gebruik als cohortafdeling, één bouwlaag was voor patiënten die verdacht werden van een coronabesmetting en één bouwlaag voor overige patiënten. ”

Monitoren voeding inname



Vanaf het eerste moment trokken Bernhoven en Hutten als partners samen op. Lieke: “Het doel was om zo snel mogelijk grip te krijgen op de situatie, dus alle neuzen dezelfde kant op en functioneren als één team.’’ De afdeling Diëtetiek maakte een voedingsbeleid voor coronapatiënten, Hutten voerde het uit en zorgde voor de juiste voeding, monitoring en terugkoppeling. Stephanie: “De diëtisten hadden minder contactmomenten met de patiënten en de verpleegkundigen konden geen standaard intakes meer uitvoeren. Om de voedingstoestand van patiënten toch goed te kunnen monitoren, bedachten we samen een stoplichtsysteem. Onze gastvrouwen gaven elke patiënt een kleur, op basis van wat zij hadden gegeten en gedronken. In een dagelijkse overdracht met de diëtistes bespraken ze de stand van zaken. Zo zorgden we er samen voor dat de intake van een patiënt toch werd vastgelegd. Dat ging heel erg goed.”

Supportteam voor alle medewerkers



Lieke: “Ik heb veel bewondering voor de gastvrouwen. Het was voor hen emotioneel zwaar. Ze kregen niet alleen te maken met ongelooflijk zieke mensen en veel leed, maar ook met werkprocessen die steeds veranderden en natuurlijk de strenge, maar noodzakelijke maatregelen qua beschermingsmiddelen. Elke keer als ze contact hadden met patiënten moesten ze volledig in beschermende kleding, dus een pak en handschoenen aan, beschermingsbril en mondmasker op. Daar zijn ze heel flexibel mee omgegaan.” “Wat hierbij fijn was, was dat onze gastvrouwen, koks, keukensamenwerkers en samenwerkers in de horeca net als de medewerkers van Bernhoven gebruik mochten maken van het collegiaal supportteam”, aldus Stephanie. “Dit team, van Bernhoven Vitaal, begeleidt medewerkers van het ziekenhuis op het gebied van emotioneel welzijn, vitaliteit en ziekteverzuim. Onze samenwerkers konden dagelijks hun ervaringen delen.”

Opleiden tot voedingsassistent



De impact van de coronacrisis is groot en omdat niemand weet welke kant het opgaat, werd nog een interventie ingezet. Want waar de samenwerkers van Care & Cure alle zeilen moeten bijzetten, zit een deel van de Hutten-collega’s vanaf de lockdown thuis. Een aantal samenwerkers van Business Catering & Horeca dat normaal de bedrijfsrestaurants en horeca outlets van Hutten runt, werd versneld opgeleid tot voedingsassistent en één van de diëtisten van Bernhoven verzorgde een spoedscholing Voedingsleer voor hen. Enkele assistenten zijn inmiddels aan het werk geweest in Bernhoven.

Voorzieningen voor medewerkers



Naast de zorg voor de patiënten, moest ook de normale dienstverlening aan de medewerkers van Bernhoven anders worden ingericht. Stephanie: “We wilden iedereen op een veilige manier blijven faciliteren, maar er was onvoldoende plaats in het personeelsrestaurant. Voor een aantal afdelingen gingen we werken met bestellijsten, hierop konden medewerkers kiezen uit het normale assortiment soep, salades en broodjes. Zo kregen de mensen van bijvoorbeeld de IC en de spoedeisende hulp toch de kans om een voedzame maaltijd te bestellen. Wij brachten deze bestellingen dan vervolgens naar de afdelingen. Bernhoven faciliteerde medewerkers in de avond- en nachtdiensten ook met gratis zuivel en soepen.”

Overleg tussen locaties



In de tussentijd is het in alle zorginstellingen waar Hutten het eten en drinken verzorgt elke dag schakelen. In de revalidatieklinieken en zorgcentra moeten bewoners op hun kamer blijven en is er dagelijks afstemming met onder andere Evean, Pantein en Sint Jacob. In ziekenhuis Amphia in Breda, het andere corona-epicentrum, waar Hutten voorzieningen voor medewerkers en bezoekers verzorgt, wordt de winkel gesloten, het restaurant volledig ingericht voor het personeel en gaan we avondmaaltijden en extra soepuitgifte verzorgen. Zo hebben medewerkers met nauwelijks tijd voor pauze toch een moment om even op adem te komen en een gezonde maaltijd te nuttigen.

Bij één van de zorginstellingen worden de mogelijkheden van een herstellingscohort onderzocht, dat er uiteindelijk niet hoeft te komen. Martijn Udink is als regiomanager Care & Cure bij Hutten bij al deze instellingen betrokken. “Ik kon nergens meer naartoe, terwijl de behoefte aan het delen van ervaringen en kennis juist nu heel hoog was. Daarom hebben we elke week een digitaal overleg met de locatieverantwoordelijken, de projectmedewerker en collega’s van communicatie en personeelszaken. In eerste instantie dus voor het delen van ervaringen, maar ook om van elkaar te leren.

Terugkerend is de vraag hoe we van toegevoegde waarde kunnen zijn. Moet het beter of sneller bijvoorbeeld. En we willen absoluut niet dat onze samenwerkers overbelast raken, dus dit punt staat ook elke week op de agenda. Ik denk dat we de afgelopen maanden goed hebben laten zien wat ontzorgen en flexibiliteit betekenen en wat onvoorwaardelijke samenwerking inhoudt. Voor dat vertrouwen ben ik onze opdrachtgevers heel dankbaar.”

Blik op de toekomst



In Bernhoven wordt inmiddels voorzichtig het gewone ziekenhuisbezoek hervat. Zowel Stephanie als Lieke nemen ook positieve ervaringen mee. Lieke: “Ik besef me hoe waardevol het is om de neuzen dezelfde kant op te hebben en allemaal een gezamenlijk doel te hebben. Het waren lange en vermoeiende weken, maar het gaf tegelijkertijd zoveel energie om met zijn allen als één team dezelfde kant op te gaan. Dat zie je ook terug op de afdelingen in de samenwerking tussen de verpleegkundigen en de gastvrouwen van Hutten. Zij werken nu nog meer met elkaar in plaats van naast elkaar.” Stephanie beaamt: “Zo heb ik het ook ervaren. Ik zit wel met mijn Hutten-jasje aan, maar in de overleggen was ik onderdeel van het team Servicemanagement. We pakten dingen als één team op en dat is door deze periode alleen maar versterkt.

De stappen die samen in deze bijzondere tijd zijn gezet geven veel vertrouwen voor de uitdagingen die nu voor ons liggen. Neem het opstarten van de horeca. Ik ben nu bezig met het uitzoeken van de richtlijnen en zoek Lieke dan weer op om de vertaalslag te maken naar de richtlijnen vanuit Bernhoven.” Lieke: “Dat werkt heel fijn. Sowieso wil ik nog benadrukken dat we vanuit Bernhoven met heel veel bewondering naar Hutten kijken. We weten hoe zwaar delen van Hutten zijn getroffen door deze crisis, dat onderdelen stil liggen. En dat er dan ondanks die zorgen en uitdagingen zo actief is meegedacht met ons, bijvoorbeeld over het inzetten van extra medewerkers en het anders inrichten van de werkorganisatie, dat vind ik oprecht heel knap. We voelen ons echt partner in goede tijden en slechte tijden.”

Bron: Hutten