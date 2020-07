EHBO-tool gelanceerd om mensen met ‘multiproblematiek’ te helpen

Ruim 100.000 gezinnen kampen met psychosociale en juridische problemen

‘Ieder huisje heeft zijn kruisje’, maar bij ruim 100.000 gezinnen in Nederland [1] lopen de problemen zo hoog op dat ze door de bomen het bos niet meer zien. Zij hebben te maken met meerdere langdurige problemen, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, werk en geld. MIND Korrelatie en de Raad voor Rechtsbijstand hebben een tool ontwikkeld om deze ‘multiproblematiek’ vroegtijdig in beeld te brengen en mensen zelf weer grip te geven op hun leven. De tool is door iedereen in te vullen die zich herkent in de problematiek en op zoek is naar hulp.

Veel mensen hebben te kampen met problemen op psychosociaal en juridisch vlak: denk aan het verlies van een baan, verslaving, echtscheiding of bijvoorbeeld depressie. Vaak gaan deze problemen hand in hand met schulden. MIND Korrelatie en de Raad voor Rechtsbijstand zijn een samenwerking gestart, omdat beide organisaties merken dat deze psychosociale en juridische problemen elkaar kunnen versterken en in de hand kunnen werken, en zij willen mensen helpen om hiermee aan de slag te gaan en hulp te zoeken.

Lastig grip zodra meerdere problemen spelen

Mensen en gezinnen met multiproblematiek hebben veel instanties nodig om alle problemen aan te pakken. Welk probleem eerste prioriteit heeft en welke instanties van elkaar en elkaars activiteiten op de hoogte moeten zijn voor een adequate hulpverlening, blijkt lastig in te schatten. Hoe vroeger ‘risico-problemen’ in beeld zijn, hoe beter en eerder voorkomen kan worden dat problemen exponentieel uit de hand gaan lopen en mensen er echt niet meer uitkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een combinatie van zeer impactvolle problemen zoals een scheiding en het verlies van een baan. Het kan dan snel misgaan, waardoor mensen nóg meer in de problemen komen en niet meer weten hoe ze verder moeten.

Online vragenhulp

Rechtwijzer EHBO iseen online vragenhulp waarmee mensen zélf hun juridische en sociale problemen in kaart brengen, vervolgens een actieplan aangeboden krijgen en prioriteiten krijgen aangereikt. Hiermee kan multiproblematiek vroegtijdig gesignaleerd worden. De ‘Eerste Hulp Bij Oplossingen’-tool is gratis, online en anoniem. Mensen ontvangen gerichte doorverwijzingen naar de juiste instanties en hulpverleners. Het persoonlijke actieplan kunnen zij meenemen naar een hulpverlener, zodat deze meer inzicht krijgt in iemands volledige situatie.

Optimalisatie

Deze tool is ontwikkeld door experts bij MIND Korrelatie en de Raad voor Rechtsbijstand. De tool wordt continu geoptimaliseerd op basis van ervaringen van de mensen die deze invullen. Dit is belangrijk om de drempel te verlagen voor het invullen van de EHBO-tool en voor het meenemen van nieuwe kennis en ontwikkelingen in het juridische en psychosociale veld.

[1] https://richtlijnenjeugdhulp.nl/multiprobleemgezinnen

Bron: MIND