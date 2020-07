Zweedse leverancier van psychologische videoconsults Midler groeit hard in Nederland

Mindler Nederland speelt met haar concept van online psychologische videoconsults in op de lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg. De verwachting is dat de zorgvraag van mensen met psychische klachten toeneemt door de coronacrisis. In korte tijd sloten 25 psychologen zich aan bij het Zweedse bedrijf. Met dit groeitempo gaat Mindler Nederland het Zweedse succes achterna en komen de aangesloten psychologen steeds dichter bij hun missie: de best mogelijke psychische zorg bieden wanneer mensen dat nodig hebben.

Recent onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau bevestigt wat veel mensen al aanvoelden: de coronapandemie heeft waarschijnlijk grote impact op de psychische gezondheid. De wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg waren vóór COVID-19 al hoog. “Wij vinden dat niemand hoeft te wachten op goede psychische zorg. Daarom hebben we onze Zweedse succesformule van psychologische videoconsults in september 2019 naar Nederland gehaald. In korte tijd nam Mindler Nederland 25 psychologen in dienst en dit team bouwen we de komende tijd verder uit”, aldus psycholoog en medeoprichter Rickard F?rdig.

Bij Mindler kunnen cliënten terecht voor behandeling van milde tot gematigd ernstige mentale klachten, zoals depressie, angst, paniek, stress, dwang, fobieën of slaapproblemen. De wachttijd is op dit moment 6 dagen. Dat betekent dat een cliënt na een (online) verwijzing van de huisarts binnen 6 dagen een psycholoog kan spreken. Cliënten kunnen zelf kiezen bij welke Mindler psycholoog zij in therapie gaan. Mindler streeft ernaar om cliënten in de toekomst binnen 24 uur te helpen, net zoals in Zweden.

“Door de coronamaatregelen zijn nog meer mensen vertrouwd geraakt met videobellen. De drempel naar online therapie is hierdoor veel lager. Doordat wij onze zorg via videobellen aanbieden, bereiken we ook cliënten die zich anders wellicht niet voor psychische zorg zouden aanmelden. Videobellen zorgt voor flexibiliteit, cliënten kunnen op een laagdrempelige manier ook buiten kantooruren met ons in gesprek. Hierdoor kunnen we veel meer cliënten helpen dan in een praktijk. Het videobellen is soms even wennen voor een cliënt. Maar mijn ervaring is dat cliënten zich in hun eigen vertrouwde omgeving uiteindelijk veel meer op hun gemak voelen. Soms nemen ze bijvoorbeeld de hond of kat op schoot, waardoor ze beter kunnen ontspannen”, aldus Michelle de Mol, psycholoog bij Mindler.

Over Mindler



In Zweden is Mindler in slechts twee jaar tijd uitgegroeid tot een organisatie meer dan 200 gecertificeerde psychologen. De psychologen zijn allemaal in dienst bij Mindler en staan in nauw contact met elkaar. Samen gaven zij ruim 100.000 videoconsults en maakten diverse online evidence based gezondheidsprogramma’s. Hiervoor werken ze intensief samen met Gerhard Andersson, de invloedrijke onderzoeker op het gebied van ICBT (Internet Cognitieve GedragsTherapie). In Zweden is Mindler inmiddels de grootste online GGZ-aanbieder. Met de oprichting van Mindler Nederland is alle kennis en ervaring uit Zweden ook beschikbaar voor Nederlandse volwassenen met psychische klachten.