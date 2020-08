Tien hoofdrolspelers over dyslexie aan het woord



In de (school)praktijk bestaat grote verwarring over dyslexie. Heeft het een genetische oorzaak, een neurofysiologische of komt het vooral door slecht leesonderwijs? Wetenschappers verschillen hierover sterk van opvatting en belasten daarmee de praktijk. Om over de dyslexie-industrie nog maar te zwijgen.

Tien hoofdrolspelers in het wetenschappelijk debat kwamen bijeen om ieder voor zich hun gezichtspunten uit te dragen en te verduidelijken. En als je wetenschappers de gelegenheid geeft hun kijk op dyslexie uiteen te zetten en je geeft ze de kans om naar elkaar te luisteren, dan blijken de onderlinge verschillen vaak veel kleiner dan vooraf gedacht.

Prof. dr. Kees van den Bos, prof. dr. Milene Bonte, prof. dr. Anna Bosman, prof. dr. Aryan van der Leij, dr. Marjoke Rietveld-van Wingerden, dr. Chris Struiksma, drs. Ria Balm, drs. Loes Nijland en prof. dr. Ludo Verhoeven werkten hun bijdragen voor deze bundel Bestaat dyslexie? En is het een relevante vraag?



Bas Levering tekende voor de redactie en het intro. Samen met drs. Ria Balm en drs. Loes Nijland tekende hij ook voor het slotakkoord.





Over Bas Levering



Dr. Bas Levering (1947) is hoofdredacteur van Pedagogiek in Praktijk Magazine. Van 1975 tot 2012 was hij als wijsgerig en historisch pedagoog verbonden aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast werkte hij van 2004 tot 2012 als lector Algemene Pedagogiek aan Fontys Hogescholen in Tilburg. In 1988 promoveerde hij op Waarden in opvoeding en opvoedingswetenschap.Pleidooi voor een uitdagende pedagogiek. Ook schreef hij meerdere boeken.

Bestaat dyslexie?

En is het een relevante vraag?

Bas Levering

€ 17,95| ISBN 9789088509957 | 80 pagina’s

LEES MEER & BESTEL