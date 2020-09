Brainspotting

De nieuwe therapie voor snelle en effectieve verandering

David Grand

”Brainspotting stelt ons in staat om gebruik te maken van de natuurlijke mogelijkheid van het brein om aan zelfscanning te doen. Zo kunnen we de bronnen van trauma en spanning in het lichaam activeren, lokaliseren en verwerken.’’- David Grand

Effectieve werking

Hersengebaseerde therapieën nemen een grote vlucht vanwege hun effectieve werking. Dat geldt ook voor Brainspotting, ontwikkeld vanuit EMDR door trauma-expert David Grand. Brainspotting is niet alleen een snelle en effectieve methode voor behandeling van een trauma maar ook bij emotionele blokkades, persoonlijke ontwikkeling en het verbeteren van prestaties.

Lokaliseren van brainspot

Brainspotting toont ons dat waar we naar kijken belangrijke informatie prijs geeft over wat er zich in ons brein afspeelt. Door het lokaliseren van de brainspot – en met de juiste afstemming van therapeut en cliënt – kan het brein op eigen kracht de sporen van trauma en andere diepgewortelde blokkades verwerken en helen.

Het boek gaat onder andere in op:

praktijkstudies en bewijs voor effectiviteit;

de verschillende aspecten van Brainspotting en hoe deze te gebruiken;

de voordelen: het is laagdrempelig, geschikt voor alle leeftijden (ook jonge kinderen), er is diep bereik in de bewuste en onbewuste gebieden van de hersenen en het is geschikt voor mensen die liever niet praten of dit moeilijk vinden;

hoe Brainspotting gebruikt kan worden bij de behandeling van o.a. trauma’s, PTSS, angst, depressie, verslaving, psychisch lijden, chronische ziekte, zelfvertrouwen, verbeteren van creativiteit en prestaties.

Bron: Uitgeverij SWP