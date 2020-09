Vakbond FNV wil coronaschadeloosstelling voor zorgwerknemers van overheid

FNV Zorg & Welzijn wil dat de overheid werknemers in zorg en welzijn, die door het gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen besmet zijn geraakt met Covid-19, schadeloos stelt. ‘De overheid moet er alles aan doen om haar burgers te beschermen, maar heeft dit nagelaten. De zorgprofessionals werden blootgesteld aan een beroepsziekte en de geldende richtlijnen bleken achteraf vanwege schaarste niet veilig genoeg’, zegt Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV. ‘De overheid heeft de politieke verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de werknemers bovendien neergelegd bij RIVM-directeur Jaap van Dissel. Sinds 1 april is Covid-19 een erkende beroepsziekte, hier had de overheid meteen naar moeten handelen.’

Arbowetgeving



FNV onderzoekt of juridische stappen kunnen worden ondernomen, omdat de FNV van mening is dat de overheid te weinig heeft gedaan om bescherming te bieden aan werknemers in zorg en welzijn. En omdat de richtlijnen van het RIVM, waar werkgevers zich op baseren, geen rekening houden met de arbowet. In de afgelopen vijf maanden is er regelmatig overleg geweest tussen het ministerie van VWS met de zorgvakbonden, waarbij de FNV ook continu op de arbowetgeving heeft gewezen.

Schadeloosstelling



De advocaten van de FNV zijn diverse mogelijkheden aan het onderzoeken en inventariseren om een schadeloosstelling te kunnen vorderen op de staat. Eén ervan is het terugbetalen van het eigen risico van de zorgverzekering voor professionals in de hele zorg en welzijnssector die op het werk zijn besmet en bijvoorbeeld kosten voor ziekenhuisopname hebben gemaakt. Daarnaast wil de vakbond dat er vanuit de overheid een fonds komt waar iedereen die op het werk besmet is geraakt, omdat hen PBM werd ontzegd en daar schade van heeft ondervonden, financieel wordt gecompenseerd. Het particuliere ZWIC-fonds beperkt zich alleen tot zorgmedewerkers die op de intensive care hebben gelegen of aan de ziekte zijn overleden. En een derde traject dat de bond wil onderzoeken is om nu alvast uit te werken hoe besmette medewerkers die op de lange termijn ziek blijven, of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken, hun loon krijgen doorbetaald.

Jong: ’Het debat in de Tweede Kamer toonde weer eens aan dat respect en waardering keer op keer als sneeuw voor de zon verdwijnen. Hoe kunnen zorgmedewerkers de overheid nog vertrouwen? De beloofde bonus wordt ze door de neus geboord. Keer op keer zien we de politiek moties verwerpen over betere structurele arbeidsvoorwaarden. Terwijl zij weer tot het uiterste moeten werken, om tijdens de tweede golf er met gevaar voor eigen gezondheid te staan.’

Bron: FNV