‘Zorgverzekeraars doorgeslagen

Zorgverzekeraars zetten zoveel druk op de medicijnhandel om veelgebruikte medicijnen voor de laagste prijs te leveren, dat de zorg verschraalt. Dat zeggen wetenschappers en apothekers tegen Reporter Radio (19-19.30 uur NPO Radio 1). Uit onderzoek van het programma blijkt dat apothekers wekelijks minstens veertig patiënten moet teleurstellen. Het middel dat ze gebruikten is er niet.

Lage kwaliteit zorg



De apothekers houden het prijsbeleid van zorgverzekeraars, die de geneesmiddelen moeten vergoeden, daarvoor grotendeels verantwoordelijk.

‘Ze hebben ervoor gezorgd dat de geneesmiddelenprijzen in Nederland verlaagd zijn en dat was hard nodig, alleen denk ik dat ze zijn doorgeslagen,’ zegt hoogleraar Goed Geneesmiddelengebruik Bart van den Bemt (Radboud UMC). ‘Op goedkope geneesmiddelen zit zoveel druk dat daardoor tekorten aan geneesmiddelen ontstaan’. Voor fabrikanten is het dan lucratiever de schaarse medicijnen aan andere landen te leveren.

Gezondheidseconoom Xander Koolman (VU): ‘Als de overheid hier zijn rol niet pakt, dan kunnen we nog jaren zitten met een lage kwaliteit zorg zonder dat het ons heel veel bespaart en dat is het slechtste wat ons stelsel kan voortbrengen.’

Patiënt de dupe

Reporter ondervroeg 120 apothekers* over het ontstaan van medicijntekorten. Die tekorten lopen de laatste jaren op: een voorgeschreven middel is er niet meer, de apotheek moet op zoek naar alternatieven en de patiënt moet wisselen van medicijn. Het vertrouwen in de behandeling neemt daardoor af en mensen krijgen meer bijwerkingen.

Een apotheker zegt: “De verzekeraar is eigenlijk een schadeverzekeraar, maar denkt niet in het belang van haar verzekerden.”



Reactie ministerie van VWS:



Het ministerie schrijft dat de uitkomsten van het Reporter Radio onderzoek en de toename aan gemelde leveringsonderbrekingen die blijken uit de jaarlijkse rapportages van het Meldpunt geneesmiddeltekorten en -defecten, zorgelijk zijn.

En: ‘Een steeds strakker ingerichte keten met minder voorraden en een afnemend aantal fabrikanten en productielocaties zorgt ervoor dat ontstane (tijdelijke) problemen minder goed tijdig ondervangen kunnen worden en de kans op tekorten (verder) toeneemt’.

Daarnaast schrijft het ministerie dat ‘Voor bepaalde producten aan de ‘onderkant van de geneesmiddelenmarkt’ kan de prijs die in Nederland betaald wordt (mogelijk) wel een rol spelen bij bijvoorbeeld het opvangen en/of oplossen van een tekort’.

*vragenlijst uitgezet onder de vijfhonderd leden van de organisatie van vrijgevestigde apothekers, NAPCO

De reportage wordt uitgezonden tussen 19 en 19.30 uur op NPO Radio 1