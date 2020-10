Voluit leven, hoe doe je dat eigenlijk?

In deze onzekere tijd waarin het aantal banen schrikbarend terugloopt en toekomstperspectieven op de arbeidsmarkt verminderen, voelen mensen zich in hun vrijheid beperkt. Een gevoel van onvrijheid ervaren mensen vaak ook binnen hun gezin, hun huwelijk of in patronen vanuit hun opvoeding. De vrijheid die zij eerder voelden glipt dan als zand tussen de vingers weg. Komt dit vanzelf goed? Of bouw je langzaam een muur om je heen? De vrijheid om voluit te leven inspireert om jezelf te leren kennen en voluit te leven. Onder alle omstandigheden.





Ontdek waar en hoe je onvrij bent



De vrijheid om voluit te leven helpt je om je werkelijk vrij te voelen, zonder dat je alles overhoop hoeft te gooien. Jacqueline Wiener neemt je mee op een ontdekkingsreis naar je innerlijke wereld. De plek waar zo veel moois verborgen is. Zij schrijft luchtig, open en onderzoekend over zichzelf en over de mensen die zij coacht.

Tien thema’s om je natuurlijk leiderschap te ontwikkelen

Aan de hand van tien thema’s, die allemaal vooraf worden gegaan door een stukje uit Jacqueline Wieners eigen leven, ontwikkel je jouw natuurlijk leiderschap. Zo ontdek je wie je ten diepste van nature bent en hoe jij zélf richting en kleur kunt geven aan jouw leven. De vrijheid om voluit te leven zet je met beide benen op de grond en laat je vliegen.





Over de auteur

Jacqueline Wiener (1960) is executive coach met een rijke (levens)ervaring. Zij woont en werkt midden in de natuur en geniet van wat zij het liefst doet: mensen en organisaties begeleiden bij het ontdekken en ontwikkelen van natuurlijk leiderschap. Ze wordt gedreven door groei van zowel zichzelf als van anderen. Als spreker verzorgt ze prikkelende keynotes en workshops waarin ze mensen inspireert en ertoe aanzet om hun natuurlijk leiderschap te ontwikkelen en de vrijheid te ervaren om voluit te leven.

Dit zeggen anderen over het boek

“Wieners boek keert de voorspelbare cultuur van ‘winners’ volkomen binnenstebuiten.

Bedachtzaam kunnen stilstaan in plaats van onbezonnen te willen triomferen, verbinding zoeken in plaats van egocentrisch in te bunkeren, met open geest durven vernieuwen in plaats van blind vooruit te bonken. Ik zou dit boek willen verplichten voor enkele wereldleiders, maar laat mij beginnen om het aan te bevelen voor gewone mensen die een stukje verantwoordelijkheid willen opnemen.”



Dirk De Wachter, Belgisch psychiater, psychotherapeut, hoogleraar en schrijver



“De vrijheid om voluit te leven is een schitterend pleidooi voor natuurlijk leiderschap. Het is ook een warm en persoonlijk boek. Een echte aanrader.”



Dr. Arthur Eaton, psycholoog en schrijver, o.a. voor De Groene Amsterdammer en NRC Handelsblad.

Info

Titel: De vrijheid om voluit te leven / de kracht van natuurlijk leiderschap

Auteur: Jacqueline Wiener

ISBN: 9789090334912

Productvorm: zachte kaft

Aantal pagina’s: 160

Uitgever: Wiener Publishing

Prijs: € 22,50

