Inspectie: verbeteringen in gevangenisziekenhuis

Het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ, ‘gevangenisziekenhuis’) in Scheveningen heeft voldoende maatregelen genomen om risico’s voor de zorg van gedetineerde patiënten te verminderen. Wel vraagt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) het ziekenhuis te zorgen voor voldoende draagvlak voor de verbeteringen onder de medewerkers. Ook zal de inspectie de komende tijd volgen of het JCvSZ de verbeteringen weet vast te houden.

Dat schrijft de inspectie na onderzoek in het JCvSZ. De inspectie deed onderzoek na een melding van een voormalig medewerker over tekortkomingen in het medisch handelen, onprofessionele, ongepaste bejegening van patiënten en gebreken in het kwaliteitssysteem.

Verbeteringen

Naar aanleiding van de kritische resultaten van het inspectieonderzoek zijn in de loop van 2020 tal van verbetermaatregelen getroffen.

Het JCvSZ biedt sinds begin dit jaar geen medisch-specialistische zorg meer zoals op een verpleegafdeling in een ziekenhuis, maar alleen nog maar op het niveau van een verpleeghuis, een revalidatiecentrum of in een thuissituatie. Als zwaardere medisch-specialistische zorg nodig is, wordt een patiënt overgebracht naar een ziekenhuis.

Verder heeft het JCvSZ een nieuw systeem voor elektronische patiëntendossiers, inclusief een elektronisch systeem voor het voorschrijven van medicijnen. Deze systemen werken stabiel en zijn goed toegankelijk en overzichtelijk voor alle verpleegkundigen en artsen.

Ook het cultuurverschil in de bejegening van patiënten tussen zorgpersoneel en penitentiair inrichtingswerkers heeft de volle aandacht. Samenwerking binnen en tussen de verschillende disciplines wordt gestimuleerd, net zoals het aanspreken van elkaar op onwenselijk gedrag.

Inmiddels zijn er voldoende artsen aangesteld, waarbij aanvullend een aantal huisartsen, profielartsen en een specialist ouderengeneeskunde zijn aangetrokken om specifieke kennis en competenties toe te voegen. Doordat de personeelsbezetting op orde is, is er ook weer ruimte voor scholingsactiviteiten.

Het JCvSZ heeft een nieuw systeem ingevoerd om incidenten intern te melden. De inspectie vraagt aandacht voor de werkafspraken rond deze VIM-(Veilig Incident Melden)-meldingsprocedure.

Vervolgtoezicht

De inspectie blijft de ingezette verbeteringen en het vasthouden daarvan de komende periode volgen.

Documenten

Bron: IGJ