Kans op beroerte aanzienlijk kleiner in Catharina Ziekenhuis door gebruik nieuwe techniek

De interventieradiologen van het Catharina Ziekenhuis hebben als eerste in Nederland een nieuwe techniek gebruikt voor het plaatsen van een stent in een vernauwde halsslagader. “Groot voordeel van deze nieuwe techniek is dat de kans op een beroerte aanzienlijk afneemt tijdens de behandeling. Een ontwikkeling die een dotterbehandeling in de halsslagader voor de patiënt nog veiliger maakt”, benadrukt interventieradioloog Menno Krietemeijer.

Halsslagadervernauwingen

In het Catharina Ziekenhuis worden halsslagadervernauwingen in de meeste gevallen behandeld met een operatie via de hals (endarterectomie), maar in bijzondere gevallen kunnen deze vernauwingen ook worden gedotterd. “We schuiven dan via de lies een stent in de vernauwing, waardoor de slagader weer wordt doorbloed. Het voordeel van dotteren is dat het een minder zware ingreep is dan de operatie via de hals”, legt Krietemeijer uit, “een risico tijdens het dotteren en het plaatsen van de stent is dat stukjes plaque los kunnen schieten naar de hersenen (embolie). Bij de nieuwe techniek maken we gebruik van een speciale katheter die dit risico aanzienlijk vermindert.”

Speciale katheter

Ook deze speciale katheter wordt ingebracht via de lies. Twee ballonnetjes aan deze katheter zorgen ervoor dat de bloedstroom tijdens het plaatsen van de stent, tijdelijk ‘omgeleid’ wordt. “Door de bloedstroom tijdelijk ‘om te leiden’, vermindert dit het risico dat een stukje plaque kan doorschieten naar de hersenen met alle gevolgen van dien. Het ballonnetje sluit tijdelijk die route naar de hersenen als het ware af”, aldus Krietemeijer. “Deze behandeling gebeurt onder plaatselijke verdoving, de patiënt is gewoon wakker. Dat maakt deze behandeling ook veel minder ingrijpend. Een operatie gebeurt altijd onder volledige narcose.”

Bloed naar hersenen

De halsslagaders zijn de slagaders die het bloed naar de hersenen transporteren. De linker en rechterhalsslagader ontspringen vlak boven het hart uit de grote lichaamsslagader (aorta). Ze lopen vóór in de hals, langs het strottenhoofd en splitsen zich beiden vlak onder de kaak in een tak voor het aangezicht en een tak voor de hersenen. De twee halsslagaders voorzien samen het grootste deel van de hersenen van bloed. Door slagaderverkalking ofwel artherosclerose kan er een vaatvernauwing in de halsslagader ontstaan. Dit wordt ook wel carotis stenose genoemd.

In het Catharina Ziekenhuis nu drie interventieradiologen die gebruik maken van deze nieuwe techniek. Dit zijn interventieradiologen Lonneke Yo, Joris Hendriks en Menno Krietemeijer. De gebruikte techniek is van medisch technologiebedrijf Medtronic.

Foto: Radioloog Menno Krietemeijer / Catharina Ziekenhuis

Bron: Catharina Ziekenhuis