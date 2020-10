Speciale ambulance-bus brengt coronapatienten naar Limburg

Extra vervoerscapaciteit om ziekenhuizen buiten Limburg te ontlasten

Per vandaag, 22 oktober zetten de Limburgse ziekenhuizen in samenwerking met de regionale ambulancediensten een speciale ambulance-bus in om coronapatiënten vanuit heel Nederland over te plaatsen naar de eigen provincie. Op die manier worden ziekenhuizen waar de druk momenteel het hoogst is extra ontlast. Met de ambulance-bus kunnen zes patiënten tegelijkertijd worden vervoerd op een veilige en gestructureerde manier.

Ziekenhuizen in met name het westen van het land zijn momenteel overbelast ten gevolge van een grote toestroom aan COVID-19 patiënten. Landelijk is afgesproken om die patiënten zo optimaal mogelijk te spreiden over de ziekenhuizen in Nederland, zodat de beschikbare capaciteit maximaal benut wordt. Het is echter iedere dag een grote logistieke uitdaging om patiënten tijdig te vervoeren met de beperkte capaciteit van individueel ambulancevervoer.

Logistieke uitdaging

Ten gevolge van de tekorten in de vervoerscapaciteit en logistieke verwerking in de ziekenhuizen, komt het voor dat patiënten op oncomfortabele tijden verplaatst moeten worden, tijden die voor ziekenhuizen ook nog eens onhandig kunnen zijn (aankomst laat in de avond bijvoorbeeld). Door de inzet van de speciale ambulance-bus wordt een aanmerkelijk gedeelte van de vervoersproblemen opgelost en kan de overdracht van het uitsturende ziekenhuis naar het ontvangende ziekenhuis veilig en met minder logistieke belasting uitgevoerd worden.

Eerste rit

Al heel vroeg vertrok de bus vanochtend voor de eerste keer uit Limburg richting de Randstad. In de loop van de middag worden de eerste patiënten in het Maastricht UMC+ verwacht. “Het is een handreiking naar onze collega’s in andere ziekenhuizen van het land. Het is niet alleen voor ons iedere dag een uitdaging, maar natuurlijk brengt een overplaatsing, ver van huis, ook voor patiënten spanning met zich mee. Uiteraard doen we er alles aan om dit op een comfortabele en veilige manier te doen. Zodat patiënten ook in onze regio de zorg kunnen krijgen die nodig is”, aldus Helen Mertens, voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) Limburg.te maken.

Bron: Maastricht UMC+