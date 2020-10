Berichtgeving in media over kwaliteit psychologen belicht één kant van het verhaal

Basispsychologen zijn een belangrijke schakel in het verkorten van de GGZ wachtlijsten

De basispsycholoog zou, onder andere door gebrek aan ervaring, niet gekwalificeerd genoeg zijn om op niveau te kunnen behandelen, melden verschillende media. Hogere eisen stellen aan psychologen zou volgens een aantal beroepsverenigingen voor psychologen nodig zijn voor het verkorten van de GGZ wachtlijsten. Landelijke behandelorganisatie Psyned, die voornamelijk met basispsychologen werkt, zegt dat door deze berichtgeving duizenden basispsychologen met relevante behandelervaring buitenspel gezet dreigen te worden. Dat terwijl zij juist kunnen helpen bij het verkorten van de GGZ wachtlijsten.

Basispsycholoog niet hetzelfde als onervaren psycholoog

“Goed dat er aandacht is voor de kwaliteit van psychologen, maar bekijk het niet alleen vanuit de GGZ instellingen en luister ook naar de basispsycholoog”, zegt Aerjen Tamminga, zorgdirecteur van landelijke behandelorganisatie Psyned. Een basispsycholoog is niet gelijk aan een onervaren en/of onvoldoende gekwalificeerde psycholoog.

Je bent een basispsycholoog als je aan een universiteit een psychologie master hebt behaald. Meestal betekent dit dat je een driejarige bacheloropleiding en een één- of tweejarige master volgt. Tamminga: “Bij Psyned behandelen alleen maar basispsychologen die minimaal 4 jaar relevante behandelervaring hebben en aangesloten zijn bij een erkende branchevereniging (zoals het NIP) en voldoen aan de eisen rondom de WKKGZ. Het resultaat van de behandeling van onze behandelaars wordt door onze cliënten gemiddeld beoordeeld met een 8.5”.

Huidige problematiek

De basispsycholoog wordt nu vaak door de GGZ instellingen ingezet om vergoede zorg te leveren, dit moet onder verantwoordelijkheid van een regiebehandelaar. Zo kan er toch een vergoeding worden gedeclareerd bij zorgverzekeraars. Helaas is er niet altijd ruimte of tijd voor voldoende begeleiding van onervaren basispsychologen. “Hierdoor wordt de capaciteit vergroot, maar dit gaat ten koste van de kwaliteit. Het op deze manier inzetten van basispsychologen is begrijpelijk, maar niet de oplossing voor de problematiek met de wachtlijsten”, zegt Tamminga.

Oplossing voor de lange GGZ wachtlijsten

Om de wachtlijsten te verkorten zouden ervaren basispsychologen juist op een andere manier een prominentere rol kunnen gaan spelen dan zij nu doen. Niet elke psychische klacht is even complex en niet iedere klacht hoort thuis in de vergoede (GZ) zorg. Denk aan stressklachten, burn-out, niet persisterende complexe rouw- en verliesverwerking, relatieproblemen. Door het inzetten van basispsychologen op deze hulpvragen wordt er ruimte gecreëerd op de wachtlijsten voor de complexere psychische klachten. Deze kunnen dan worden behandeld door GZ-psychologen, psychotherapeuten of klinisch (neuro)psychologen.

Psyned profileert zich, met 270 aangesloten behandelaars, als spreekbuis van de basispsychologen. Tamminga: “De huidige berichtgeving vinden wij te eenzijdig. We missen het verhaal van de ervaren en gekwalificeerde basispsycholoog. Wij zien de basispsycholoog niet als deel van het probleem, maar als deel van de oplossing. Onze basispsychologen hebben vorig jaar bijna 8.000 cliënten geholpen en daarmee de wachtlijsten ontlast”.

Over Psyned – Psychologen Nederland

Psyned is de grootste behandelorganisatie op het gebied van de onvergoede geestelijke gezondheidszorg. Dit betekent dat de organisatie anders handelt dan de reguliere GGZ en met 270 behandelaren geen wachttijden kent. Zo kan iedereen uiterst snel behandeld worden. Psyned heeft een eigen psychologisch verwijsteam dat cliënt en psycholoog aan elkaar koppelt, waarmee ze jaarlijks 9.000 cliënten op weg helpen. Zie voor meer informatie: https://www.psyned.nl/ of https://www.psyned.nl/onze-kwaliteit/.

Bron: Psychologen Nederland