‘Belangrijke stappen om je sport- en beweeggedrag aan te passen’

De nieuwe maatregelen die gisteren door het kabinet zijn aangekondigd hebben ook gevolgen voor sport en bewegen. Samen sporten wordt verder ingeperkt doordat de komende twee weken geen groepslessen plaats mogen vinden en je buiten maar met twee personen samen mag zijn. Dat betekent ook dat we ons sport- en beweeggedrag moeten heroverwegen. En elke gedragsverandering kost tijd.

Dat wat misschien net goed werkte (bijvoorbeeld samen een groepsles volgen in de sportschool) valt nu weer -tijdelijk- weg. Of de drempel om te starten met sport- en beweegactiviteiten wordt weer hoger. Juist in deze tijd is het belangrijk om aan de beweegrichtlijnen van tenminste 150 minuten matig intensief bewegen per week te voldoen.

Haalbare doelen stellen, een nieuw moment in de dag kiezen voor de sport- en beweegactiviteit of zelfs een andere activiteit overwegen en op zoek gaan naar een andere locatie of sportmaatje. Als je altijd in een groep sport, spreek dan nu samen online af om een fitness activiteit te doen. Groepsdruk is een belangrijke stap om toch door te gaan. Van belang is ook om stil te staan bij het volhouden van sport- en beweeggedrag. Daar waar een beloning vaak een goede motivatie betekent om te blijven bewegen, kan die beloning nu door de beperkingen weggevallen zijn. Een avondje theater of een bezoek aan de dierentuin kan door de beperkingen niet; (online) sportkleding bestellen is een goed alternatief. We onderscheiden vijf stappen die helpen om iemand te stimuleren meer beweging in zijn dag te brengen. Het op een goede manier doorlopen van alle stappen maakt het makkelijker om je aan te passen aan de veranderende coronamaatregelen.

Noor Willemsen is specialist beweegstimulering, beweegrichtlijnen en gedragsverandering bij Kenniscentrum Sport en Bewegen